布林肯挺台參與聯合國！中國官媒：強烈不滿、絕不接受

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中國官媒央視今天報導，「美方近來變本加厲，不斷利用各種場合炒作台灣問題，助台拓展所謂國際空間，公然挑戰一個中國原則。中方對此表示強烈不滿、絕不接受，已多次表明我們的嚴正立場並向美方提出了嚴正交涉。」
報導說，「一個中國」原則是「國際社會普遍共識」，是公認的國際關係基本準則，不容美方單方面挑戰和曲解，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」
報導表示，包括美國在內，全世界有180個國家在堅持「一個中國」原則的基礎上與中國建立了外交關係。
央視聲稱，台灣參與聯合國等國際組織活動必須按照一個中國原則處理。聯大第2758號決議已從政治上、法律上和程序上徹底解決了中華人民共和國在聯合國的代表權問題。聯合國系統、各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務，均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議。
報導說，聯合國是主權國家才能加入的政府間國際組織，「涉台問題是嚴肅的政治問題，不是所謂的價值觀問題。美方以此為藉口為台灣說項是偷換概念，混淆視聽。」
報導還說，台灣當局「在台獨分裂的道路上愈走愈遠。這是對台海和平與穩定最大的現實威脅，也是造成台近年來參與國際民航組織、世界衛生組織等多邊機構活動屢屢碰壁的癥結所在。」
報導聲稱，台灣「獲得國際民航組織信息的渠道是暢通的」，「在符合一個中國原則前提下，台灣地區醫療衛生專家可以參與世界衛生組織相關技術會議。台灣獲取包括新冠肺炎疫情在內的公共衛生健康信息渠道是暢通的。」
央視說，「一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎」。中方「促美方認清現實、恪守承諾，堅持一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，立即停止與台官方往來，停止發表不負責任的錯誤言論，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。」（編輯：翟思嘉/周慧盈）1101027