《以吾之名》最賤老大「衝康」最美小三 秀依偎私密睡照
南韓影集《以吾之名》一上架就掀起熱議，除了有「最美小三」之稱的韓韶禧，劇中拳拳到肉的武打模樣讓人印象深刻，反轉故事走向的朴喜洵更是讓人跌破眼鏡，獲封「最賤老大」也不為過。朴喜洵、安普賢、韓韶禧等人私下感情好，朴喜洵更曝光演員拍到累癱的「睡照」，調皮模樣與劇中形象判若兩人。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-27 11:40:37｜2021-10-27 11:46:53
朴喜洵在《以吾之名》中飾演「崔武鎮」，是黎貝爾飯店與賭場的老闆，更是國內最大毒品組織「東天派」首腦。劇中，韓韶禧的父親被謀殺，她為了報仇投靠朴喜洵，朴喜洵雖然幫助韓韶禧成為警察，但他才是整起命案的「重要關鍵」。
朴喜洵近期PO出與演員們的幕後花絮照，除了受訪側拍，他更調皮依偎在熟睡的韓韶禧旁邊，偷拍2張對方睡照上傳，而劇中飾演他小弟的李學周，也難逃老大魔掌，朴喜洵更以劇中台詞「我可以相信你嗎？」當貼文文案，笑翻不少網友。
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