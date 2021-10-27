兩因素推升金價往前衝 黃金王子：年底有機會見1900美元
國際金價從今（2021）年高點，一度回落到1750美元，最近才又回到1800美元之上，未來金價走勢如何？素有「黃金王子」之稱台銀貴金屬部副理楊天立表示，實體需求及避險需求支撐金價逐步回到1800美元之上，短期影響金價主要因素包括通膨、實質殖利率及美元走勢，短期至年底前金價有機會向1900美元邁進，但如果通膨未如市場預期發展，只要回檔沒跌破1750美元，還有機會向上發展。
記者顏真真/台北報導
2021-10-27 12:03:51
楊天立分析，金價從6月高點一度跌了12%，過去在1750美元上下盤整，之後逐步獲得支撐，最近已回到1800美元之上，主要是靠著8月下旬已復甦的實體需求及對風險預期的避險需求。
不過，楊天立認為短期影響金價主要有3因素包括通膨、實質殖利率及美元走勢，年底前有機會朝1900美元前進，而下檔支撐價位在1740美元至1750美元。
會這樣預測，楊天立說主要是市場關注的焦點美國財長及美國聯準會主席最近談話，有關通膨看法已看到明年中，甚至明年下半年，在通膨風險增加之下，大家也開始思考可能對經濟及股市的影響，加上最近能源價格不斷上揚冬季又到，能源需求會變強，也引發短中期之內比較強的通膨隱憂。
在這樣整體考量之下，楊天立預期金價如果能站穩1830美元，就有機會朝1900美元，甚至1930美元以上走，萬一通膨發展沒如市場預期那樣進行，只要拉回沒破1750美元，金價都還有機會向上發展。