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城中城事件國民黨團喊市府負責　民進黨批謀政治利益

▲國民黨團要求高雄市政府一定要有比高雄氣爆更高規格的政治負責動作，否則黨團將不會讓市府交付預算，沒有負責，沒有預算。（圖／高雄市議會國民黨團提供）
▲國民黨團要求高雄市政府一定要有比高雄氣爆更高規格的政治負責動作，否則黨團將不會讓市府交付預算，沒有負責，沒有預算。（圖／高雄市議會國民黨團提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-10-27 12:17:57

高雄市議會國民黨團針對城中城火警事件，今（27）天召開記者會強力的要求高雄市政府要負起足夠的政治責任，如果沒有負責，在議會預算審查的時候，不會讓市府的預算輕易通過，民進黨團則表示，此時此刻最不需要的就是作秀、口水，請國民黨適可而止。

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黃紹庭則認為緊急宣布兩位局長下台是明顯的棄車保帥，尤其城中城大火燒更是明顯的市政失靈，難道作為領導的陳其邁市長沒有責任嗎？兩位局長並不足以向46條人命交代

總召童燕珍表示，過去高雄氣爆32條人命在一周內，就有一位副市長跟三位局長下台，反觀城中城喪生了46條人命，卻要在國民黨召開記者會之前，才有兩位局長請辭下台，直批這是陳其邁市長斷尾求生的作法，黨團要求高雄市政府一定要有比高雄氣爆更高規格的政治負責動作，否則國民黨團將不會讓市府交付預算，沒有負責，沒有預算。

對此，民進黨團則認為，市府不會迴避責任歸屬，並已有消防及工務局長請辭負責，籲國民黨嚴肅以對，勿再以悲劇脅迫做圖謀政治利益的工具，這樣很不成熟。

黨團總召鄭光峰指出，城中城意外發生，內政部長徐國勇、行政院長蘇貞昌及蔡總統多次南下關切、慰問，也允諾加速推動公寓大廈管理辦法，以利未來辦理都更或危老改建等，城中城安全問題是自前國民黨籍市長王玉雲任內一路累積，並非現在才有的問題，市府團隊在事發後扛起歷史共業的善後責任，從安置、慰問、撫卹到老舊大樓盤點，都展現誠意效率，國民黨縱使忘記自省，也不應該見獵心喜。

民進黨幹事長黃文益指出，總預算攸關民生、城市繁榮進步，不應當做政治籌碼，更不應做為鬥爭或逼迫官員下台的工具，呼籲國民黨應尊重專案小組究責及相關司法調查，勿利用災害阻擋市府建設、卡關人民福祉等，藉口究責行脅迫之實的作法只會曝露作法的不成熟，難獲認同。

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