城中城事件國民黨團喊市府負責　民進黨批謀政治利益

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總召童燕珍表示，過去高雄氣爆32條人命在一周內，就有一位副市長跟三位局長下台，反觀城中城喪生了46條人命，卻要在國民黨召開記者會之前，才有兩位局長請辭下台，直批這是陳其邁市長斷尾求生的作法，黨團要求高雄市政府一定要有比高雄氣爆更高規格的政治負責動作，否則國民黨團將不會讓市府交付預算，沒有負責，沒有預算。
對此，民進黨團則認為，市府不會迴避責任歸屬，並已有消防及工務局長請辭負責，籲國民黨嚴肅以對，勿再以悲劇脅迫做圖謀政治利益的工具，這樣很不成熟。
黨團總召鄭光峰指出，城中城意外發生，內政部長徐國勇、行政院長蘇貞昌及蔡總統多次南下關切、慰問，也允諾加速推動公寓大廈管理辦法，以利未來辦理都更或危老改建等，城中城安全問題是自前國民黨籍市長王玉雲任內一路累積，並非現在才有的問題，市府團隊在事發後扛起歷史共業的善後責任，從安置、慰問、撫卹到老舊大樓盤點，都展現誠意效率，國民黨縱使忘記自省，也不應該見獵心喜。
民進黨幹事長黃文益指出，總預算攸關民生、城市繁榮進步，不應當做政治籌碼，更不應做為鬥爭或逼迫官員下台的工具，呼籲國民黨應尊重專案小組究責及相關司法調查，勿利用災害阻擋市府建設、卡關人民福祉等，藉口究責行脅迫之實的作法只會曝露作法的不成熟，難獲認同。