美國務卿邀國際「挺台入聯」　國台辦：台灣無權參加

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馬曉光指出，關於中國台灣地區參與國際組織及活動問題，國際社會有定論、有慣例，那就是「必須堅持一個中國的原則」。馬曉光指責，美方一段時間以來編出各種說法，包括所謂「有意義參與國際組織」甚至提到「有意義參與聯合國」，嚴重違背聯合國有關決議，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，像「台獨」勢力發出嚴重錯誤的信號。
馬曉光表示，「我們了解台灣同胞對參與國際活動的想法和感受，在堅持一個中國原則的基礎上，過去曾經、今後也可以做出妥善安排。」他同時也批評民進黨當局以及台獨勢力，稱他們以「各種似是而非的謊言欺騙島內民眾、誤導國際輿論」，妄想推動中國台灣地區「加入聯合國」、以參與國際活動「謀獨」，這是絕無可能的。
馬曉光最後強調，奉勸民進黨當局立即放棄「倚美謀獨」、「倚外謀獨」的幻想。一切以破壞一個中國原則、分裂國家為目的的行徑，只能以失敗告終。
聯合國大會第2758號決議25日通過滿50年，也成為美中角力焦點。週年前夕，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）罕見公開批評中國「誤用」（misuse）2758號決議來排除台灣，多位美國國會重量級議員也發表聲明，指控北京長年曲解2758號決議。
中國國家主席習近平25日出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位50週年紀念會議，並且發表重要談話時表示，第26屆聯合國大會承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表，並強調，「國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定，國際規則應該由聯合國193個會員國共同遵守，沒有也不應該有例外。」
時隔一日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，支持台灣參與聯合國體系，強調「台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題。」布林肯提到，過去50年絕大部分時間，台灣強健參與特定聯合國專門機構，證明國際社會認為台灣貢獻有其價值，但台灣近來卻不被允許對聯合國工作做出貢獻。「這就是為什麼我們鼓勵所有聯合國會員國，加入美國行列，支持台灣強健、有意義參與聯合國體系及國際組織。」