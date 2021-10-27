MLB／打爆太空人先發巴爾德斯　勇士世界大賽首勝

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽由亞特蘭大勇士對戰休士頓太空人，首戰勇士靠著最熟悉太空人的Charlie Morton短先發2.1局無失分，加上打線在前3局拿下5分奠定勝基，終場以6：2擊敗太空人，世界大賽拿下首勝。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-27 12:33:32｜2021-10-27 12:39:15
此戰勇士打線開局就有斬獲，面對太空人先發Framber Valdez，Jorge Soler敲出首局首打席全壘打，1出局Ozzie Albies再敲安並盜上二壘，Austin Riley補上二壘安打讓勇士得到第2分，2局上勇士連續2支安打攻佔得點圈，Jorge Soler敲出游擊滾地球，野手選擇傳三壘，讓勇士取得3分領先。
3局上Framber Valdez還是無法穩定下來，被Adam Duvall敲出2分砲後退場，總計此戰僅投2局，被敲8支安打包括2轟，5分都是責失，讓勇士取得領先優勢。
太空人打線雖然在4局下靠著2安與野手選擇，以及8局下Yordan Alvarez長打追回2分，但仍無法突破勇士Charlie Morton、A.J. Minter等5位投手聯手壓制，終場勇士以6：2奪勝，拿下世界大賽首勝。