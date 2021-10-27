AI換臉不雅片惹爭議！教育部長潘文忠：納入教材宣導性平
（中央社記者陳至中台北27日電）網紅涉嫌使用AI Deepfake技術產製換臉不雅影片，教育部長潘文忠今天在立法院表示，已收集具體事件案例，將做成宣導教材，提醒年輕學子避免成為加害者、受害者。網紅小玉涉嫌去年7月起，利用人工智慧換臉AI Deepfake技術，將許多知名人士頭像移花接木成性愛影片，不少民意代表也受害。
教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，包括民主進步黨籍立委賴品妤、林宜瑾，都問及AI換臉影片爭議。賴品妤指出，數位暴力和假訊息無所不在，甚至影響國家安全，台灣須培養更高的媒體識讀能力。她表示，108課綱有包含科技資訊、媒體素養內容，對於最近的深度偽造技術，也該納入加強。
林宜瑾表示，隨著科技發展，教材也應持續更新，不能總是停留在舊時代。她指出，部分教材著重教導受害者要潔身自愛，但現在就算什麼都不做，頭像也可能被盜用，成為情色影片中的角色。林宜瑾建議，教材應改為教導學生不要當加害者，以及萬一不幸成為受害者，該如何求助。
潘文忠表示，數位時代帶來許多便利，但也陸續發生許多事件，使孩子受到傷害，除了AI變臉，之前發生在韓國的「N號房」事件，也影響深遠。教育部會將這些具體事件案例，做成教材宣導，加強年輕學子的媒體素養，避免成為受害者，也不要成為加害者，或是不經意傳播相關影像。（編輯：張雅淨）1101027