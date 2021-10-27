瑜伽界張柏芝鏤空禮服上下失守！羞吐與「謝霆鋒」交往過
「瑜伽女神」夏米雅Miya於今（27）日舉辦《帶著瑜伽去旅行》 瑜伽音樂專輯記者會，慶祝專輯發行的夏米雅，特地換上一襲純白色的手工透視禮服。夏米雅笑說：「之前的訪問照片都把自己折來折去，今天這身戰服有女神感，自己很滿意，只是穿透視禮服壓力很大，無死角呈現身材，鼓勵大家都來練瑜伽就可以讓身體健康又讓體態完美。」
記者吳雨婕/台北報導
2021-10-27 13:54:52｜2021-10-27 14:32:40
今天能夠穿上鏤空透視婚紗禮服，夏米雅難掩欣喜表示：「終於可以穿漂亮裙子了！」聊起感情狀況，夏米雅目前已經單身3年，她笑說算命老師曾對她說，她很有可能明年閃婚，「我覺得應該短期內不太可能，因為我不是一個會一見鍾情的人，而且現在已經11月了，這個太閃電，我會怕。」
被問到喜歡什麼類型，夏米雅提到，兩人一定要共同話題，且對方不可以討厭運動，「不會要求他身材很好，但也不能太糟糕，簡單來說就是『不要求人魚（線），但也不要鮪魚（肚）』。」而因為她因為外貌神似港星張柏芝，媒體打趣會不會理想型就是謝霆鋒，沒想到夏米雅自爆高中時的男友，外型真的酷似謝霆鋒，「我是『高一張柏芝』，他是『高二謝霆鋒』，他當年為了追我被學長打，我去照顧他，沒想到就這樣日久生情進而交往。」