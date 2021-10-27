易智言打造金獎動畫《廢棄之城》　陳柏霖獻聲挺恩師

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黃河在《廢棄之城》中配音的角色是一名叛逆的邊緣少年小樹，與《危險心靈》裡黃河所飾演的謝政傑某個層面上非常類似，雖然在角色詮釋與個性掌握較得心應手，但配音過程中可是讓黃河吃足了苦頭。導演易智言透露：「黃河的聲音聽起來有一點大舌頭，然後有一股奶味，像青少年咬字含糊的狀況。」10年之間影片配音兩次，黃河重配時已是個30歲的成人，他十分頭痛地說：「為了回到10年前配音的狀態，並符合青少年的聲音，必須用力且高八度說話以明確地表達情緒，但是一個非常棒的體驗，能替這部動畫電影獻聲。」《廢棄之城》主角小樹的台詞多且難度高，黃河在配音第一天就花了將近10個小時，最後更是配了一星期才完成。
十分熱愛動畫的金曲新人持修看完《廢棄之城》後感動的說：「以前看了很多國外的動漫，現在我們也有高質量的動畫，裡面講的是自己的語言，真的很酷！」易智言也分享當初監製李烈選擇持修來演唱主題曲的原因，他笑說：「《廢棄之城》小樹是個怪人，我覺得持修也不是那麼不怪。」易智言更稱讚持修的歌詞寫得非常好，覺得自己是個廢物，面對人、面對環境、面對愛情謙卑可是不屈膝。持修被問到是否想嘗試《廢棄之城》中的哪個角色？他謙虛地說：「裡面每個角色都與配音員合為一體了，自己無法取代。」易智言則提議想讓持修試試看，烈姐配音的阿鐵角色，比較正直且有保護力，是小樹真正死忠的朋友。
《廢棄之城》由導演易智言編導，李烈監製，耗費10年、投入上億打造的台灣原創動畫，邀請張孝全、桂綸鎂、黃河擔任配音。本片描繪一位生存在社會邊緣的少年小樹，放逐自己來到廢棄城，他遇見了一只塑膠袋－阿袋，心比天高的阿袋一心想率領族人打出廢棄城，前進傳說中的聖地「回收站」。兩人相知相惜尋得生命出路的奇幻冒險故事，《廢棄之城》將於10月29日上映。