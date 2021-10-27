COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

易智言打造金獎動畫《廢棄之城》　陳柏霖獻聲挺恩師

▲陳柏霖力挺恩師易智言，曾義氣相挺幫忙所有角色配音。（圖／牽猴子提供）
▲陳柏霖力挺恩師易智言，曾義氣相挺幫忙所有角色配音。（圖／牽猴子提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-10-27 13:25:36

連獲金馬獎最佳動畫長片、台北電影獎傑出技術獎，橫掃6大國際影展的《廢棄之城》，昨26（日）舉行首映會，導演易智言率領配音演員黃河，以及演唱電影主題曲「你跟我才不一樣呢」的金曲新人持修一同到場共襄盛舉。《廢棄之城》從劇本階段到上映歷時13年，導演易智言透露：「最一開始還是手稿階段，陳柏霖曾義氣相挺來幫忙配所有的角色，但後來覺得陳柏霖的聲音太成熟了，不適合電影中的主角青少年小樹，才找上黃河。」黃河繼《危險心靈》之後，時隔多年再與恩師易智言導演合作，他笑說：「覺得易導變和善了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳柏霖（右）、黃河（左）力挺導演易智言，替《廢棄之城》配音。（圖／牽猴子提供）
▲陳柏霖（右）、黃河（左）力挺導演易智言，替《廢棄之城》配音。（圖／牽猴子提供）

 
黃河在《廢棄之城》中配音的角色是一名叛逆的邊緣少年小樹，與《危險心靈》裡黃河所飾演的謝政傑某個層面上非常類似，雖然在角色詮釋與個性掌握較得心應手，但配音過程中可是讓黃河吃足了苦頭。導演易智言透露：「黃河的聲音聽起來有一點大舌頭，然後有一股奶味，像青少年咬字含糊的狀況。」10年之間影片配音兩次，黃河重配時已是個30歲的成人，他十分頭痛地說：「為了回到10年前配音的狀態，並符合青少年的聲音，必須用力且高八度說話以明確地表達情緒，但是一個非常棒的體驗，能替這部動畫電影獻聲。」《廢棄之城》主角小樹的台詞多且難度高，黃河在配音第一天就花了將近10個小時，最後更是配了一星期才完成。

▲持修透露若有機會可以為動畫配音，想嘗試有點變態、怪怪的角色，不過現階段還是想專注在音樂上面。（圖／牽猴子提供）
▲持修透露若有機會可以為動畫配音，想嘗試有點變態、怪怪的角色，不過現階段還是想專注在音樂上面。（圖／牽猴子提供）
十分熱愛動畫的金曲新人持修看完《廢棄之城》後感動的說：「以前看了很多國外的動漫，現在我們也有高質量的動畫，裡面講的是自己的語言，真的很酷！」易智言也分享當初監製李烈選擇持修來演唱主題曲的原因，他笑說：「《廢棄之城》小樹是個怪人，我覺得持修也不是那麼不怪。」易智言更稱讚持修的歌詞寫得非常好，覺得自己是個廢物，面對人、面對環境、面對愛情謙卑可是不屈膝。持修被問到是否想嘗試《廢棄之城》中的哪個角色？他謙虛地說：「裡面每個角色都與配音員合為一體了，自己無法取代。」易智言則提議想讓持修試試看，烈姐配音的阿鐵角色，比較正直且有保護力，是小樹真正死忠的朋友。
 
《廢棄之城》由導演易智言編導，李烈監製，耗費10年、投入上億打造的台灣原創動畫，邀請張孝全、桂綸鎂、黃河擔任配音。本片描繪一位生存在社會邊緣的少年小樹，放逐自己來到廢棄城，他遇見了一只塑膠袋－阿袋，心比天高的阿袋一心想率領族人打出廢棄城，前進傳說中的聖地「回收站」。兩人相知相惜尋得生命出路的奇幻冒險故事，《廢棄之城》將於10月29日上映。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀