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澳網賣「假手臂」供反疫苗者注射　膚色、左右手還能任選

▲澳洲墨爾本有廠商異想天開販賣一隻要價新台幣三萬元的「假手臂」，提供給反疫苗人士假裝接種方便拿到接種證明。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲墨爾本有廠商異想天開販賣一隻要價新台幣三萬元的「假手臂」，提供給反疫苗人士假裝接種方便拿到接種證明。（示意圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-10-27 13:53:14

澳洲為因應新冠疫情，自去年3月起實施全球數一數二嚴格的邊境限制，直到境內新冠疫苗接種率上升，當局才逐漸鬆綁維持將近600天的鎖國限制。不過澳洲仍有一批「反疫苗」人士不願注射疫苗，有廠商竟嗅到商機販售「假手臂」給這群人，提供他們注射疫苗時使用，就連要打左手或右手、膚色都能任選，一隻還要價澳幣1500元（約新台幣31000元）。

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澳洲政府為求疫苗覆蓋率進一步擴大，鬆綁州界邊境限制措施，規定自15日起全國勞工至少接種一劑新冠疫苗，違反規定恐遭解雇，墨爾本解封後更規定未接種疫苗者禁止出入餐廳與特定場所。

根據《澳洲新聞網》報導，在墨爾本就有賣家透過臉書社團，以澳幣1500元的價錢販售假手臂給反疫苗者，讓他們能夠在「裝備」後沒有真的接種疫苗的情況下拿到接種證明。廠商甚至還在宣傳文案上貼心提醒「當你被針頭注射時，記得要裝出疼痛的樣子」。

▲澳洲墨爾本有廠商販賣一隻要價新台幣三萬元的「假手臂」，提供給反疫苗人士假裝接種。（圖／取自推特@wheelswordsmith）
▲「假手臂」要價1500元澳幣，相當於新台幣31000元。（圖／取自推特@wheelswordsmith）
報導指出，廠商先是透過臉書社團吸引消費者購買，並在網站內容建議消費者穿著長袖的冬季夾克遮掩「原本的手臂」，民眾不僅能選擇要施打的假臂是左手、右手，還能挑選不同膚色以假亂真，下單後更會以掛號方式快遞寄出，消息曝光後讓不少網友直呼荒謬，但也有網友吐槽「如果幫你注射疫苗的醫護無法分辨真假手臂，建議你還是去找其他人施打比較安全」。

事實上，澳洲先前受到Delta變異株掀起的第3波疫情影響，雪梨、墨爾本等大城市不得不封城，不過當局在成人兩劑接種率逼近8成的目標之下，已逐步解封各大城市的限制，澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）也向法新社表示，雖然目前鬆綁的出入境限制多半優先著眼於澳洲公民，但未來疫苗覆蓋率增加後，也會放寬包含國際旅客、留學生等非公民的規範。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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