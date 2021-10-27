澳網賣「假手臂」供反疫苗者注射　膚色、左右手還能任選

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根據《澳洲新聞網》報導，在墨爾本就有賣家透過臉書社團，以澳幣1500元的價錢販售假手臂給反疫苗者，讓他們能夠在「裝備」後沒有真的接種疫苗的情況下拿到接種證明。廠商甚至還在宣傳文案上貼心提醒「當你被針頭注射時，記得要裝出疼痛的樣子」。
報導指出，廠商先是透過臉書社團吸引消費者購買，並在網站內容建議消費者穿著長袖的冬季夾克遮掩「原本的手臂」，民眾不僅能選擇要施打的假臂是左手、右手，還能挑選不同膚色以假亂真，下單後更會以掛號方式快遞寄出，消息曝光後讓不少網友直呼荒謬，但也有網友吐槽「如果幫你注射疫苗的醫護無法分辨真假手臂，建議你還是去找其他人施打比較安全」。
事實上，澳洲先前受到Delta變異株掀起的第3波疫情影響，雪梨、墨爾本等大城市不得不封城，不過當局在成人兩劑接種率逼近8成的目標之下，已逐步解封各大城市的限制，澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）也向法新社表示，雖然目前鬆綁的出入境限制多半優先著眼於澳洲公民，但未來疫苗覆蓋率增加後，也會放寬包含國際旅客、留學生等非公民的規範。
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