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孝女爬《山》對樂透中14億！嚇到手軟彩券飛走　不幸遇難

▲《智異山》中，美女登山客中14億，結果彩券被風吹走。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲《智異山》中，美女登山客中14億，結果彩券被風吹走。（圖／翻攝愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-27 13:59:42

韓劇《智異山》由知名導演與編劇李應福、金銀姬打造，找來2大咖全智賢、朱智勛擔任男女主角，黃金陣容未開播就掀起討論。該劇播至第2集，收視率拿下10.6％，直接擠進電視台tvN歷年最高收視排行第15名。最新一集故事中，一位孝女登山客休息時對樂透，結果中了頭彩14億，但彩券被風吹走，其他遊客聽聞後想占有中獎彩券，全非法闖入禁區尋找，最後被全智賢跟警察逮捕。

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以下有劇情透露，慎入！！！

▲登山客途中對樂透，竟中了14億。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲登山客途中對樂透，竟中了14億。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
第二集中，三五姐妹登山中途到避難所休息，其中一位拿樂透彩對獎，結果中了頭獎14億，她驚嚇手軟，當下風大將彩券吹走，樂透得主求助護林員出動協助找彩券，其他登山客聽聞想私心占有，紛紛闖入山林禁區，全智賢無奈要幫遊客找彩券，聯手組員欺騙大家彩券已找到，順勢將非法入侵山林的民眾逮捕。

該樂透得主不死心，獨自登山尋找彩券，卻迷路、意外扭傷腳無法動彈，幸好全智賢路過救援，但她教導對方不該在沒有齊全的裝備、不熟路況下獨自登山，「彩券沒找到妳會先沒命」，樂透得主則表示因為想買房子給媽媽，坦言：「我人生第一次碰到幸運的事情。」一句話讓全智賢停下責備。

該劇首集提到朱智勛能看見鬼魂的「訊號」、全智賢登山遇難半身不遂，但目前仍未交代始末；而第二集結尾中，全智賢在同事抽屜發現當年命案的黃色絲帶，上面沾滿鮮血，故事白熱化，引發期待。《智異山》每週六、日晚上8點同步韓國在愛奇藝國際站獨家播出。

▲樂透得主（左）為找彩券山中迷路受傷，好險全智賢路過救援。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲樂透得主（左）為找彩券山中迷路受傷，好險全智賢路過救援。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲樂透得主坦言此生沒遇過幸運的是，所以一定要找到彩券。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲樂透得主坦言此生沒遇過幸運的事，所以一定要找到彩券。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
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