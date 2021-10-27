孝女爬《山》對樂透中14億！嚇到手軟彩券飛走 不幸遇難
韓劇《智異山》由知名導演與編劇李應福、金銀姬打造，找來2大咖全智賢、朱智勛擔任男女主角，黃金陣容未開播就掀起討論。該劇播至第2集，收視率拿下10.6％，直接擠進電視台tvN歷年最高收視排行第15名。最新一集故事中，一位孝女登山客休息時對樂透，結果中了頭彩14億，但彩券被風吹走，其他遊客聽聞後想占有中獎彩券，全非法闖入禁區尋找，最後被全智賢跟警察逮捕。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-27 13:59:42
以下有劇情透露，慎入！！！
第二集中，三五姐妹登山中途到避難所休息，其中一位拿樂透彩對獎，結果中了頭獎14億，她驚嚇手軟，當下風大將彩券吹走，樂透得主求助護林員出動協助找彩券，其他登山客聽聞想私心占有，紛紛闖入山林禁區，全智賢無奈要幫遊客找彩券，聯手組員欺騙大家彩券已找到，順勢將非法入侵山林的民眾逮捕。
該樂透得主不死心，獨自登山尋找彩券，卻迷路、意外扭傷腳無法動彈，幸好全智賢路過救援，但她教導對方不該在沒有齊全的裝備、不熟路況下獨自登山，「彩券沒找到妳會先沒命」，樂透得主則表示因為想買房子給媽媽，坦言：「我人生第一次碰到幸運的事情。」一句話讓全智賢停下責備。
該劇首集提到朱智勛能看見鬼魂的「訊號」、全智賢登山遇難半身不遂，但目前仍未交代始末；而第二集結尾中，全智賢在同事抽屜發現當年命案的黃色絲帶，上面沾滿鮮血，故事白熱化，引發期待。《智異山》每週六、日晚上8點同步韓國在愛奇藝國際站獨家播出。