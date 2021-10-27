下令民進黨守公投立場　蔡英文：四個不同意、讓改革繼續

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蔡英文也說，三接是可以減少空汙、均衡南北發電的重要建設，為了藻礁的保育，民進黨執政之後，不僅大幅縮減開發規模，今年更進一步提出再外推方案。國民黨從來不關心環保、也不在乎減煤，現在又用這些藉口阻礙能源轉行、製造電力缺口，民進黨不會同意。
蔡英文接著表示，美豬進口是國家經貿整體布局的一環，我國已經展開台美TIFA對話，也已經正式申請加入CPTPP。談判有來有往，美豬只是市場的一種選擇，不是強迫購買，政府也保證基於國際標準、食品安全的前提來做好配套。國民黨想阻擋台灣走向國際，民進黨不會同意。
蔡英文也談及，3年前公投綁大選，造成選務混亂，甚至邊開票邊投票的情況。後來政府把選務分開，避免選舉爭議，現在國民黨想要故技重施，恢復公投綁大選，民進黨當然也不同意。
蔡英文說，藉著今天的中執會，她要特別要求我們所有黨公職，從現在開始，要全力來阻止有人濫用公投來阻礙台灣能源轉型、阻礙台灣走向國際、阻礙台灣民主深化。
蔡英文表示，這個星期六開始，民進黨要展開全面社會溝通，他自己、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都會帶頭到各地宣講，全力來阻止公投變成惡鬥，讓改革能夠持續推動、讓國家繼續前進。
蔡英文最後說，「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」，請所有黨公職幹部全力配合，把這一仗打好。