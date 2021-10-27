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特企／《劍俠情緣R》復刻歸來　手機雙平台事前登錄

▲《劍俠情緣R》今(21)日宣布代理確認，啟動事前登錄與雙平台預約。（圖／資料照片）
▲《劍俠情緣R》今(21)日宣布代理確認，啟動事前登錄與雙平台預約。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-27 14:33:34

「VNG Games維技遊戲」日前宣布，將在台港澳代理發行元祖系武俠MMORPG《劍俠情緣R》，即日起開通事前預約及手機雙平台預約註冊。《劍俠情緣R》作為17年前經典熱門線上遊戲《劍俠情緣Online》的傳承復刻之作，重現了諸多當年的經典遊戲元素如「野外自由PK」、「玩家面對面自由交易」、「宋金戰場」等獨特副本及玩法，其中最為直覺的就是遊戲畫風的100%復刻還原，玩家將能在遊戲中找回當年闖蕩武林的熱血及悸動。官方預告，將於近期釋出「封測菁英玩家招募」活動訊息，遊戲相關最新資訊，可至官方網站或臉書粉絲團追蹤瞭解。

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百分百完美復刻 完整保留純粹武俠悸動

《劍俠情緣R》從遊戲畫面、系統機制、2D俯視角、經典職業、劇情、配樂等細節，完整復刻當年熱門線上遊戲《劍俠情緣Online》。而《劍俠情緣Online》能在17年前，那個線上遊戲百家爭鳴的黃金年代殺出一番血路，無非是其爽快且不受拘束的「自由PK機制」、獨特的「隨機屬性裝備系統」以及如今在MMORPG市場中極其罕見的「玩家面對面自由交易系統」。而這些經典玩法，最純粹的武俠遊戲操作，都將在《劍俠情緣R》中被完整的原汁原味保留，玩家所有當年在線上遊戲的經歷與感受，都將能再一次地在手遊中實現。

▲《劍俠情緣R》將帶領玩家，重返17年前的熱血江湖戰事。（圖／資料照片）
▲《劍俠情緣R》將帶領玩家，重返17年前的熱血江湖戰事。（圖／資料照片）
事前預約雙平台註冊開跑 跨上神駒再闖江湖

官方宣布即日起，《劍俠情緣R》除了在活動官網展開事前預約外，也同步於手機雙平台展開預約註冊。玩家只要完成事前預約及雙平台預註冊，將可於遊戲上線後獲得神級坐騎「赤龍駒」，「赤龍駒」可提升新手玩家80%跑速及300%戰力，讓玩家可在遊戲初期更加恣意暢快的縱情闖蕩在《劍俠情緣R》的江湖之中。官方預告，玩家將有機會在近期將發佈的「封測菁英玩家招募」活動中搶先體驗遊戲，最新活動相關資訊，可至官方網站或臉書粉絲團追蹤瞭解。

▲《劍俠情緣R》事前預約贈送神級坐騎「赤龍駒」，可增加80%跑速與300%戰力。（圖／資料照片）
▲《劍俠情緣R》事前預約贈送神級坐騎「赤龍駒」，可增加80%跑速與300%戰力。（圖／資料照片）
《劍俠情緣R》事前預約活動網站：https://lihi1.cc/CmgMX

《劍俠情緣R》官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/jxrvng

《劍俠情緣R》iOS預約：https://lihi1.cc/uAyM3

《劍俠情緣R》Android預約：https://lihi1.cc/OzEiQ

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