中華醫大餐旅系健康樂活餐廳獲頒「臺灣米標章」認證

中華醫事科技大學餐旅管理系教師群指導學生直營的健康樂活餐廳，採用原料米為種植於濁水溪流域的嚴選西螺米，取得農糧署「臺灣米標章」認證。今日農糧署糧食產業組組長林傳琦親自到校頒授標章證書，由校長孫逸民代表接受。孫逸民表示榮耀是屬於餐旅系全體師生的，讚揚他們發揮專業所學，選擇優質米提升學校師生用餐品質。





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▲中華醫大餐旅系健康樂活餐廳獲農糧署「臺灣米標章」認證，校長孫逸民偕系上教師一起分享榮耀（圖／記者張振興攝，2021,10,27）

林傳琦表示中華醫大健康樂活餐廳是國內第一個取得「臺灣米標章」認證的校園餐廳，等同是米飯產品100%使用臺灣米的身分證，業者須使用國家標準二等以上且碾製日期在半年內的臺灣米，方可申辦使用「臺灣米標章」，購入的食米來源及品質皆有控管，也讓消費者吃得安全及有品質。











中華醫大健康樂活餐廳由餐旅管理系的老師指導系上學生經營管理，將所學透過實務呈現出來，每週一至週四提供午餐服務，餐點食材均嚴選臺灣米(西螺金農米)及在地農特產精心製作，因為是實習餐廳性質，物美價廉、經濟實惠，且不時變化菜色，深受師生喜愛。











配合「臺灣米標章」認證授證，健康樂活餐廳，系主任林士民也帶領系上老師林苑暉、黃裕文、謝仁哲等師生團隊，搭配綠生活主題設計製作各式純植肉的系列健康蔬食餐盒，選用臺灣在地良米融入業界自行開發的臺灣黃金蕎麥和弘陽植物肉，計有日式植肉排佐蕎麥咖喱飯、韓式炸植肉附海苔蕎麥飯、台式瓜仔肉搭古早味紅蔥飯、美式炸雞塊配蕎麥米薯條、泰式打拋豬襯香茅椰漿飯、港式蜜叉燒附煲仔纖菜飯。另也搭配業師高誌鍵、陳薇亘研發的米穀養生脆餅及無麩質巧克力瑪芬，在活動現場展示師生運用臺灣優質米製作餐食料理的巧思。



