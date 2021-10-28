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今日最聚焦／27.5元成鐵板區？專家教你便宜買美元2策略

▲新台幣兌美元見「27字頭」，不過，未來一年美元看漲，外匯專家建議可逢低布局美元，並採「擇時」、「擇價」兩大策略。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元見「27字頭」，不過，未來一年美元看漲，外匯專家建議可逢低布局美元，並採「擇時」、「擇價」兩大策略。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-10-28 10:00:00

國際美元今年以來呈現開低走高格局，美元指數一度站上94，最近才回落至93.8附近，而新台幣兌美元仍在「27字頭」，現在是否還可進場布局美元資產？台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，未來一年美元將逐步走強，新台幣兌美元有可能回貶到29元以上，因此，現在新台幣來到28元以下、即「27字頭」，可逢低承接，並建議台灣投資人採取「擇時」、「擇價」兩大策略，即便目前27.5元似乎成為鐵板區，因為央行想守住這個價位，但他覺得27.8元以下都可逢低布局美元，甚至可以每升2角就買一些。

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陳有忠分析，今年年初受疫情影響，美國還在灑錢，大量QE（量化寬鬆）出來，美元指數一度跌破90，來到89附近，但隨著第2季美國聯準會（Fed）開始考慮檢討QE，加上美元偏低，通膨飆漲，讓Fed開始改弦易轍，也思考還要繼續灑錢嗎？尤其在疫情慢慢緩解，也考慮QE退場，因而帶動美債指標10年期公債殖利率大幅上揚，今年初站上1%，現在已經來到1.5%以上，上周還一度來到1.7%，最近仍在1.6%左右，這半年多來已上揚超過50個BP（基點）。

當美債殖利率上大幅上揚，也會提高美元的吸引力，美元開始「有利可圖」，陳有忠說聰明投資人也嗅到利率將水漲船高，慢慢進場布局美元，也讓美元指數上周一度站上94，最近才稍微回落至93.8附近，但相較年初還是上漲的，大概升值4%至5%，顯然公債殖利率走高，吸引國際熱錢流入美國，美元也逐漸走強中。

陳有忠更認為「未來物價走勢是關鍵」，若通膨越演越烈的話，Fed不只是升息而已，還可能加快腳步升息，未來一年醞釀升息的聲浪不會停，也會吸引更多國際熱錢前仆後繼湧往美國，使得美元走強，華爾街更預期美國10年期公債殖利率搞不好今年底、明年初很快就會站上2%以上，因此美元未來一年是看好，應該會逐步走強。

面對美元逐步走揚，投資人該如何布局？陳有忠建議可以分批逢低承接，以台灣投資人來講，可採取「擇時」、「擇價」兩大策略。所謂「擇時」，就是因台灣是貿易順差大國，出口商賺到很多外匯，每逢月底、季底及年底都要結帳，因此會結帳壓力，得把美元賣掉換成新台幣，因而推升新台幣，此時就可用比較值錢的新台幣換更多美元，因此，可以「擇時」布局美元。

至於什麼叫「擇價」？就是未來美元持續走高，新台幣因出口表現還算好，基本面也比較好，相對亞洲其他貨幣來講，新台幣算是偏強，亞洲偏強貨幣大概只有2個，不是新台幣就是人民幣，因為都是順差大國，因此，此時新台幣兌美元還可看到28元以下價位。但陳有忠也提醒，未來一年美元是走強的，也就是說，未來一年新台幣是可能回貶到29元以上，因此，現在28元以下、即「27字頭」，建議可逢低承接。

那怎麼「擇價」布局，他說可以每升值2角就換一下，比如現在看到27.8元多換一點，27.6元再多換一點，不過，27.5元目前好像比較是一個鐵板區，看起來主管機關（指央行）好像有想要守這個價位，因此，27.8元都可逢低布局，積極一點的話，每1角都布局，保守一點每2角布局也可以。

他也再次強調，由於美國即將升息，預期升息步調又會比台灣來得快且幅度大，可遇見未來，美元定存利率會遠高於新台幣，因此這時候就適合投資美元，可以兩頭賺，利息也賺得到，匯價也賺得到，達到「雙率雙贏」，因此建議投資人可以「擇時」、「擇價」分批布局美元資產。

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