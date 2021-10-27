恆大危機蔓延？當代置業2.5億美元債違約　成今年第9家

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綜合《第一財經》、《華爾街日報》等媒體報導，當代置業是繼花樣年、新力控股等企業之後，又出現美元債務違約的中國百強房企。此次違約的2.5億美元債券是目前當代置業5隻存續美元債中規模最大的，另外4種美元債券，總面值約為11億美元（約台幣305.70億元），將相繼在2022年至2024年到期。
當代置業並未說明是否會立即構成違約事件，或者是否會觸發其他債務交叉違約。新加坡信用研究機構Lucror Analytics的信用分析師在給客戶的報告中把該事件稱為「違約」。
報導指出，當代置業違約其實早能看出端倪，2021年中期業績公告後，當代置業變暴露出毛利率低於行業平均、資產負債率高於行業平均、融資成本上升等流動性風險。對此，當代置業多次出售股權資產、展期債務已解決流動性問題，但是仍未避開違約風險。
當代置業11日曾在港交所發布公告，尋求將將2021年10月25日到期、票息12.85%的優先票據延期至2022年1月25日。但幾天之後卻取消該計劃，稱其遇到資金流動性問題，並認為此舉不符合公司或其他利益相關者的最佳利益。
評級機構惠譽（Fitch）本月稍早將當代置業的長期外幣和本幣發行人違約評級從「C」下調至「限制性違約」。
根據興業證券統計，加上當代置業，今年中資美元債市場上出現違約事件的房企已經高達9家，包括泛海控股、花樣年、華夏幸福、陽光100中國、天房集團、泰禾集團、新力控股、藍光發展、當代置業，全部未償還額達280.73億美元（約台幣7801.84億元）
在中國房地產巨頭恆大集團深陷債務危機之後，花樣年控股集團等、新利控股等房地產開發商也面臨違約局面。《華爾街日報》先前報導指出，隨著中國房地產市場不景氣，中國房地產開發商的美元債券違約率迅速上升，未來幾個月中國房地產業將會有大批債務到期，違約問題可能還會惡化。報導引述瑞格律師事務所（Ropes & Gray LLP）香港辦公室執行合夥人安德森（Daniel Anderson）說法指出，可能會有更多的中國開發商違約並重組債務。安德森表示，恆大地產面臨的困難以及房屋銷售的放緩，意味著開發商不能再簡單地通過發行新債券籌集資金來解決流動性問題。「如今，中國房地產開發商很難在市場上說，『請買我的債券』。」