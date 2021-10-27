高端成為WHO試驗疫苗深具意義 再買500萬劑？陳時中解答
中央流行疫情指揮中心今（27）日在記者會上表示，高端疫苗正式被世界衛生組織（WHO）列入「團體試驗疫苗」（Solidarity）的名單，指揮中心指揮官陳時中強調這非常不容易，且指出了「3意義」，認為變成WHO認可疫苗的機會不小。不過有媒體詢問到，這是否意味會增購之後的500萬劑高端疫苗？陳時中則直言「恐怕沒有那個需要」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 15:34:32
高端正式被WHO官網列為「團體試驗疫苗」，是首批入選的兩支疫苗的其中之一。對此，陳時中認為這具有3個意義，第一是能被選中非常不容易，代表高端疫苗是相對優秀且具潛力的，畢竟世界仍有許多其他正在開發中的疫苗；第二是入選「團體試驗疫苗」後，臨床試驗由WHO贊助經費；第三是若試驗順利，接下來成為WHO正式認可疫苗的「機會應該很大」，屆時也可能回台申請藥證。
不過雖然高端入選WHO「團體試驗疫苗」被視作好消息，但我國政府之前採購高端疫苗的開口合約，採500萬劑＋500萬劑的形式，目前已經接種136萬餘劑，對於第二批500萬劑是否增購，陳時中曾表示使用量不夠就不會再增購，而如果第一批500萬劑國內打不完，也有跟許多友邦洽談贈送疫苗的可能。
而今日記者會上有媒體詢問，高端入選WHO「團體試驗疫苗」，是否會因此促使政府增購第二批500萬劑？陳時中則回答，WHO完成試驗的時間可能不會那麼快，且「我們自己的疫苗其它的供應大概就會夠了，恐怕另外那500萬目前來講沒有那個需要了」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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