「創意台中」結合舊城美學鐵道登場 展現CHILL氛圍

台中市政府文化局主辦「創意台中」邁入第11年，今年以「TAICHUNG CHILL」為主題，結合舊城美學鐵道活動，將於11月5日在綠空鐵道南段登場。文化局長陳佳君表示，台中是一個極富文創軟實力的城市，此次規劃花藝、品茗茶藝及單車生活等6大主題，期待將美好創意帶入舊城區，讓民眾在舊有美好事物中享受創意生活，活絡舊城。

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文化局今(27)日舉辦「創意台中」展前記者會，文化局長陳佳君出席表示，台中的文創產業非常發達，希望透過此次活動將創意生活態度帶入舊城區。總策展顧問廖佳玲表示，人是城市中最精彩的核心，在台中可以在工作與生活中找到平衡感，認真工作之餘，同時享受專屬台中的創意美好生活，這就是今年創意台中要表達的「CHILL」悠逸生活。