「創意台中」結合舊城美學鐵道登場 展現CHILL氛圍
台中市政府文化局主辦「創意台中」邁入第11年，今年以「TAICHUNG CHILL」為主題，結合舊城美學鐵道活動，將於11月5日在綠空鐵道南段登場。文化局長陳佳君表示，台中是一個極富文創軟實力的城市，此次規劃花藝、品茗茶藝及單車生活等6大主題，期待將美好創意帶入舊城區，讓民眾在舊有美好事物中享受創意生活，活絡舊城。
記者金武鳯/台中報導
2021-10-27 16:13:04
文化局今(27)日舉辦「創意台中」展前記者會，文化局長陳佳君出席表示，台中的文創產業非常發達，希望透過此次活動將創意生活態度帶入舊城區。總策展顧問廖佳玲表示，人是城市中最精彩的核心，在台中可以在工作與生活中找到平衡感，認真工作之餘，同時享受專屬台中的創意美好生活，這就是今年創意台中要表達的「CHILL」悠逸生活。
「創意台中」邁入第11年，今年以「TAICHUNG CHILL」為主題，將於11月5日至11月14日，每天上午10時至下午5時在綠空鐵道南段登場。為方便參觀，展場規劃6大主題展間、6大戶外裝置、2場特色主題日、4場文創市集、4場美學講座、12組音樂表演、2場走讀活動、城市尋寶及學生工作營等，要以不同領域的在地文化為起點，創造屬於台中的創意生活。
其中，6大主題展間包括職人工藝、單車生活、風格生活、花藝美學、品茗茶藝及城市觀察。活動主視覺設計暨職人工藝創意展間策展人陳永基表示，台中是適合移居城市，主視覺以色彩活潑的五隻小公仔呈現，希望家長們可以帶著小朋友到綠空鐵道一起感受台中創意、chill的氛圍。
除主題展間與戶外裝置外，也將規劃兩場特色主題日，包括「走秀主題日」、「野餐主題日」，同時邀請眾多優質品牌參與下午茶大賞，將新的生活美學注入充滿老舊記憶的綠空鐵道上，民眾只要報名野餐日活動或參與下午茶風格大賞投票，即可獲得限量野餐墊及相關好禮。相關訊息請至文化局網站( http://www.culture.taichung.gov.tw/ )查詢。