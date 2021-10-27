預算案又遭議會暫擱！熊好券、敬老金上路時間恐再延後
因應新冠肺炎疫情對於北市經濟的影響，台北市政府推出「熊好券」欲振興經濟，但因為違背預算審查程序，5億預算墊付案卡在台北市議會未能三讀過關，因此抽獎時間也從原定的10月8日不斷延期。而在今（27）日台北市議會大會審議，包含熊好券的5億預算墊付案，以及敬老金的4.59億墊付案，因為議員有不同意見，最終全數遭到議長陳錦祥宣告暫擱，因此熊好券及敬老金的上線時間，恐怕將再度延後。
記者丁上程／台北報導
2021-10-27 16:10:41
熊好券預算案從九月初送入議會審查時，就不斷傳出爭議事件。原因在於台北市長柯文哲曾經對外表示「墊付案終究還是要墊付的」，讓部分議員認為議會審議淪為市府的橡皮圖章。此外針對熊好券的效益評估報告，多數議員都認為市府做得太簡陋，因而要求相關單位重新說明。也因此熊好券預算墊付案，直到兩週前才在列有附帶決議的情況下，通過財政建設委員會的審議，並在今日逕付大會二讀會審議。
不過包含熊好券預算墊付案及敬老金的預算墊付案在內，在逕付二讀時，有少數議員對委員會的附帶決議有意見。其中針對熊好券案的附帶決議中，規定若北市府持股超過50%的公司，不得參與熊好券的相關活動，也引發議員間正反討論。眼見議員們爭論不休，議長陳錦祥也宣布，包含熊好券及敬老金的預算墊付案全數暫擱，擇日進行黨團協商處理。
對於熊好券預算墊付案再度遭到暫擱一事，與會的副市長黃珊珊也表達無奈，表示議員們其實對於北市府提出的相關條文內容沒有太大意見，而是針對委員會作出的附帶決議有一些爭議。黃珊珊強調，北市府方面也已經針對附帶決議中的50%以上持股的公司作出統計，多數為台北捷運公司自己經營的店家，總數約十多家店，「我們其實是可以跟捷運公司商量，但因為委員會有不同意見，議長說協商我們也尊重。」