蔡英文提「四個不同意」公投立場　柯文哲：角色衝突

身兼民進黨主席的總統蔡英文，今（27）日下午在民進黨中執會之前發表談話，針對1218公投蔡英文明確喊出「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」的口號，不過也遭外界質疑以總統身份呼籲大家投不同意票，身份是否不合適？對此柯文哲今日下午受訪時回應，表示蔡英文雖然是總統，也身兼執政黨的黨主席，換言之就是角色衝突。
記者丁上程／台北報導
2021-10-27 16:53:49
總統蔡英文今日於民進黨中執會前發表談話，表示立委陳柏惟罷免案之後，輿論的焦點又回到公投，而用公投來深化民主是民進黨一直追求的價值。不過現在國民黨把公投操作成黨同伐異的工具，阻礙國家發展，民進黨絕對要站出來捍衛。「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去。」蔡英文也對黨內下達軍令狀，要求所有黨公職幹部全力配合，把這一仗打好。
不過對於身為總統的蔡英文，用這樣的身份呼籲大家投不同意票，是否不太合適？同樣也身兼黨主席一職的柯文哲則表示，雖然蔡英文是總統，但她同樣也是執政黨主席，因此有角色衝突是很正常的事。不過話鋒一轉柯文哲也質疑，「現在如果拿蔡英文當年談藻礁的談話出來，當年信誓旦旦說要保護藻礁，現在卻要破壞？」柯文哲說，政策不是不能改變，但終究要妥善說明。