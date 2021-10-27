公投口號遭朱立倫酸　民進黨：朱立倫才是政黨算計

民進黨今（27）日召開中執會，會中通過辦理「四個不同意 台灣更有力」行動計畫，以針對年底4大公投案進行宣傳。國民黨主席朱立倫卻稱「如果四個不同意，台灣真的很沒力」，引發正反論戰。民進黨發言人顏若芳對此回應，朱立倫如此才是政黨算計，公投是國民黨發動，藉此操弄政治鬥爭的手段，國民黨吃美牛卻反美豬，難道不是政黨算計？朱立倫現在還有反核嗎？和新北市長侯友宜的態度有一致嗎？
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-27 16:59:21
顏若芳也說，朱立倫反美，故意讓台美無力；朱立倫重啟核四，讓貢寮鄉民無力；朱立倫公投綁大選，讓選民排隊無力；朱立倫反對三接，讓台灣能源轉型無力。
顏若芳強調，朱立倫領導的國民黨發動公投進行亂台政爭，民進黨被迫要止亂護台，朱立倫想讓台灣無力，民進黨不能坐視，顏也再次重申，「4個不同意，台灣更有力」。
12月18日4項公投攸關國家發展，為強化社會溝通，民進黨中執會中通過辦理「四個不同意 台灣更有力」行動計畫，中央黨部規劃「全國基層說明會及懸掛宣傳看板」、「社團菁英領袖場」及「辣台派開講」等系列專案，向民眾報告公投議題及影響；同時，以口語傳播、平面文宣、影片等方式強化宣傳效果，讓基層民眾及社會各界充分瞭解，並呼籲民眾一起踴躍投下「不同意票」，遏止國民黨操弄公投之亂象，俾利政府施政及國家發展。