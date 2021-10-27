台灣經驗可對世界做出貢獻！施振榮：建構AI疫苗開發平台
宏碁集團創辦人施振榮昨（26）日深夜應國際組織邀請開講，暢談「創新與公共衛生」的相關議題，而施振榮呼籲，台灣應借重過去ICT的經驗，建構「AI疫苗開發平台」並扮演「全球疫苗代工中心」（CDMO Center），解決全球目前疫苗供不應求的問題。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 17:04:31｜2021-10-27 17:11:31
施振榮是國際組織「堅韌社會再造委員會（Reform for Resilience Commission）」的國際委員，昨日深夜受邀以「創新與公共衛生」為題開講。施振榮今日在臉書發文，將自己的演講重點濃縮分享給大家。
施振榮認為，「『公共衛生』也是人類文明發展中很關鍵的一環，台灣經驗也可對世界做出貢獻。諸如台灣未來在疫苗的開發極具潛力，全球可透過台灣所建構的人工智慧（AI）平台來加速疫苗的開發，並委由台灣代工疫苗，台灣可以扮演全世界的疫苗供應中心，滿足全世界對疫苗的需求。」
施振榮建議，「國家衛生研究院在這兩大未來發展方向上，都可與民間企業攜手合作，透過技術轉移進一步加速推動及落實。目前宏碁已建構具高度整合性的AI疫苗開發平台，已可用於協助許多未來疫苗的開發，同時也已發展出先進的免疫模型，如能擴大應用，相信對於提升全人類的健康定能有所幫助。台灣已具備能量來扮演『全球疫苗代工中心』這個角色，解決全球目前疫苗供不應求的問題。」（編輯：倪浩軒）