兵推台海戰爭結果！智庫：美軍選擇不多 1國家將成關鍵
華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security，下稱CNAS）昨（26）日發表一篇針對兩岸情勢、模擬中國武力奪取台灣外島的兵棋推演報告，結果指出，若中國真的發動攻擊拿下台灣其中一座外島，美國無法冒著超級強權間戰爭的風險，來為這些島嶼出兵，如此一來美國軍方能選擇的手段就寥寥可數了。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-27 17:32:37
華府智庫CNAS這場兵推以「中國強行攻佔台灣在南海的東沙群島，且解放軍迅速擊敗駐紮該處的500名台灣守軍、建立自己的軍事前哨站」為設定，探討台灣與美國將如何應對。《CNN》引述我國國防部長邱國正月初所言「當前台海情勢是近 40 年來最嚴峻，共軍將在2025年有全面入侵台灣的軍事能力」，設定兵推發生在2025年。報告作者多爾提（Chris Dougherty）、馬圖沙克（Jennie Matuschak）、杭特（Ripley Hunter）指出，許多美國國安官員將注意力放在解放軍對台灣本島的入侵上，但中國對台灣離島的侵略危機也同樣重要，尤其是這種小型入侵明顯是拿下其他外島或武力犯台的前兆，要是處理不當恐怕同樣會引發台海戰爭，因此認為台美雙方有必要定期規劃演習，共同建立對抗中國局部侵略的計畫。
報告以此為前提，將美國外交政策、亞太關係與國防等專家組成的團隊，分別以美國（藍軍）、台灣（綠軍）、中國（紅軍）三方共同進行兵推，過程中可以採取任何外交、軍事、經濟等手段。兵推結果展現，一旦中國在東沙群島建立軍事基地、並拔除駐紮該地的台灣軍隊，美國就沒有可靠手段迫使中國將東沙島歸還給台灣。
由於台美雙方都想迫使中國撤軍，但又得避免兩岸情勢、中美關係緊張，對峙結果展示出美國除了「軍事行動」外幾乎沒有可靠的應對手段，若採取經濟制裁，一方面見效時間過長、過程繁冗，又對中國決策影響力微弱，若採取小規模的軍事衝突則力道太弱、難以支撐，二則不足以迫使中國撤軍放棄已經攻占的東沙島；然而更強力的軍事行動卻可能讓衝突升級為全面戰爭，這是台美雙方都不願見到的結果。
那麼該如何應對中國武力犯台的侵略前兆？報告強調指出最好的選擇是採取多邊方式，在解放軍踏足離島前率先嚇阻類似的侵略行為，建議美國、台灣、日本與其他國家努力阻止中國奪取這些離島，其中日本的態度更顯得至關重要。CNAS分析，若日本在這種情況下仍不願明確表態支持台灣，美國恐怕將更難有底氣進行談判，中日之間的離島爭議也會走上相同的侵略先例。報告強調，美國與台灣必須建立起對抗中國局部侵略的可信威攝力，甚至與日本等盟邦建立有效合作形成國際壓力，才能阻止中國此番戰略意圖。