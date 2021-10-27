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兵推台海戰爭結果！智庫：美軍選擇不多　1國家將成關鍵

▲華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）昨（26）日發表一篇模擬中國武力奪取台灣外島的兵棋推演報告，指出美軍能選擇的手段將寥寥可數，一國更成對抗中國局部侵略的計畫。（圖／翻攝自美國智庫RAND Coperation）
▲華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）昨（26）日發表一篇模擬中國武力奪取台灣外島的兵棋推演報告，指出美軍能選擇的手段將寥寥可數，一國更成對抗中國局部侵略的計畫。（圖／翻攝自美國智庫RAND Coperation）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-10-27 17:32:37

華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security，下稱CNAS）昨（26）日發表一篇針對兩岸情勢、模擬中國武力奪取台灣外島的兵棋推演報告，結果指出，若中國真的發動攻擊拿下台灣其中一座外島，美國無法冒著超級強權間戰爭的風險，來為這些島嶼出兵，如此一來美國軍方能選擇的手段就寥寥可數了。

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華府智庫CNAS這場兵推以「中國強行攻佔台灣在南海的東沙群島，且解放軍迅速擊敗駐紮該處的500名台灣守軍、建立自己的軍事前哨站」為設定，探討台灣與美國將如何應對。《CNN》引述我國國防部長邱國正月初所言「當前台海情勢是近 40 年來最嚴峻，共軍將在2025年有全面入侵台灣的軍事能力」，設定兵推發生在2025年。報告作者多爾提（Chris Dougherty）、馬圖沙克（Jennie Matuschak）、杭特（Ripley Hunter）指出，許多美國國安官員將注意力放在解放軍對台灣本島的入侵上，但中國對台灣離島的侵略危機也同樣重要，尤其是這種小型入侵明顯是拿下其他外島或武力犯台的前兆，要是處理不當恐怕同樣會引發台海戰爭，因此認為台美雙方有必要定期規劃演習，共同建立對抗中國局部侵略的計畫。

▲東沙島地理位置圖。（圖／海巡署網站）
▲東沙島地理位置圖。（圖／海巡署網站）
報告以此為前提，將美國外交政策、亞太關係與國防等專家組成的團隊，分別以美國（藍軍）、台灣（綠軍）、中國（紅軍）三方共同進行兵推，過程中可以採取任何外交、軍事、經濟等手段。兵推結果展現，一旦中國在東沙群島建立軍事基地、並拔除駐紮該地的台灣軍隊，美國就沒有可靠手段迫使中國將東沙島歸還給台灣。

由於台美雙方都想迫使中國撤軍，但又得避免兩岸情勢、中美關係緊張，對峙結果展示出美國除了「軍事行動」外幾乎沒有可靠的應對手段，若採取經濟制裁，一方面見效時間過長、過程繁冗，又對中國決策影響力微弱，若採取小規模的軍事衝突則力道太弱、難以支撐，二則不足以迫使中國撤軍放棄已經攻占的東沙島；然而更強力的軍事行動卻可能讓衝突升級為全面戰爭，這是台美雙方都不願見到的結果。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲兵推對峙結果中，美方不願以大規模軍事行動回應，卻也無法靠著經濟制裁或有限度的武力反擊迫使中方放棄。（圖／美聯社／達志影像）
那麼該如何應對中國武力犯台的侵略前兆？報告強調指出最好的選擇是採取多邊方式在解放軍踏足離島前率先嚇阻類似的侵略行為建議美國、台灣、日本與其他國家努力阻止中國奪取這些離島，其中日本的態度更顯得至關重要。CNAS分析，若日本在這種情況下仍不願明確表態支持台灣，美國恐怕將更難有底氣進行談判，中日之間的離島爭議也會走上相同的侵略先例。報告強調，美國與台灣必須建立起對抗中國局部侵略的可信威攝力，甚至與日本等盟邦建立有效合作形成國際壓力，才能阻止中國此番戰略意圖。

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