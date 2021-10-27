科技女股神攀特斯拉漲勢 大賣2.2萬股套現6.4億元
美股週一（25日)表現亮眼，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）也因利多消息不斷，週一股價一度急升14.88%，收市報1024.86美元，市值突破1兆美元大關。不過傳出好消息的不僅是特斯拉，伍德（Cathie Wood）的方舟投資（Ark Invest）攀上特斯拉的漲勢，週一賣出特斯拉股，套現約2316萬美元（約台幣6.4億元）。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-27 17:40:11
根據《Benzinga》報導，方舟投資根據週一收盤價，透過Ark Next Generation Internet ETF（ARKW）出售2萬2598股特斯拉股，估計價值2316萬美元。
特斯拉週一上漲12.6%，收於1024.86美元，今年迄今已經上漲了40.4%。特斯拉先前才拿到美國租車業者「赫茲全球控股公司」（Hertz Global Holdings Inc., HTZ）的10萬輛車訂單，報導指出，這是是有史以來最大的電動車採購。
除了ARKW之外，方舟自主技術與機器人ETF（ARKQ）以及方舟創新ETF（ARKK）也持有特斯拉股份。在週一交易之前，這三支ETF擁有特斯拉共328萬股股份，價值約29.8億美元（約台幣828.34億元）。
儘管方舟近期不斷賣出特斯拉股份，但特斯拉目前仍是方舟投資在ETF中最大的賭注，他們預計在特斯拉到2025年底能夠達到3000美元大關。
隨著特斯拉股票上漲，方舟也從中獲利。報導指出，自9月初以來，方舟投資出售價值約9.1725億美元（約台幣254.97億元）的特斯拉股票。