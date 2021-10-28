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87歲老電玩粉癡迷《暗黑2》　每天玩10小時還引發肌腱炎

▲國外網友分享自己 87 歲真「爺爺」級玩家打敗《暗黑破壞神2重製版》Boss Duriel
▲國外網友分享自己 87 歲真「爺爺」級玩家打敗《暗黑破壞神2重製版》Boss Duriel

記者吳柏勳/綜合報導

2021-10-28 07:00:00

遊戲世界的奧妙之深，相信不少玩家們都曾有迷上一款遊戲而廢寢忘食的經驗，然而這個景象若是出現在87歲的老玩家身上，就相當令人驚奇了。近日一位國外 Reddit 網友就分享了自己 87 歲的爺爺沉迷《暗黑破壞神2重製版》（暗黑破壞神2：獄火重生 重製版），以至於運動強度過大誘發肌腱炎的經歷，不禁讓人莞爾一笑。

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據 Reddit 網友 Chrompower 描述，他 87 歲的爺爺在暴雪 2000 年首次發佈《暗黑破壞神2》時就愛上了這款遊戲，他依稀記得這款遊戲陪著祖父度過了許多時間。在文章中他提到：「當知道《暗黑破壞神2重製版》即將上線時，爺爺十分高興並已經迫不及待地想玩這款遊戲了。此外，爺爺甚至開始練習原版《暗黑破壞神2》來找回手感，不過同時他也因為自己的心臟問題，十分擔心自己等不到《暗黑破壞神2重製版》的發售。」 

 
所幸暴雪在上月底順利推出了《暗黑破壞神2重製版》，讓這位 87 的老玩家能一頭栽進暗黑世界中。網友 Chrompower 表示，當《暗黑破壞神2重製版》發售的那天，爺爺便一頭扎到遊戲當中，「爺爺在這個世界的時間肯定還沒結束，因為他再一次像二十年前那樣消滅惡魔了。」 而這位年近 90 的玩家甚至比年輕小輩還勇，每天都花上約 10 小時的時間來打這款遊戲，以至於讓自己患上了肌腱炎。

即使如此，這位暗黑2老粉似乎也不願意休息。孫子 Chrompower 也只好為他的椅子加裝了一個特殊的扶手，盡量方便讓爺爺在不受傷的情況下繼續遊玩遊戲。

 

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