全面應戰年底公投　民進黨出招思維曝光

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民進黨今日也公布「4個不同意 台灣更有力」公投宣傳主視覺。顏若芳表示，這段時間以來，台灣在執政團隊與全體國民共同努力之下，辛苦守住這場防疫戰役，更得到世界各國的肯定與協助，讓世界看見台灣。然而國民黨卻刻意扭曲政策、操弄議題，企圖用公投分裂社會，唱衰台灣。故年底12月18日公投，需要台灣公民的力量，守住得來不易的成果。



