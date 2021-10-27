全面應戰年底公投　民進黨出招思維曝光

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該人士也說，預計規劃重點場讓蔡英文、賴清德出席，當然也必須配合正副總統時間安排。至於蘇貞昌身為行政院長，持續都對政策勇於辯護，所以蘇出席的場次絕對不會少。
另外，2020年總統大選時蔡陣營頗受好評的「辣台派開講」網友實體見面會，此次也會有類似的規劃，並採取報名形式，讓關心公投議題的網友走出網路，與總統面對面互動。
黨內人士也表示，國民黨把公投拉高至政黨對決，民進黨也必須要面對在野黨出招。民進黨是負責任的執政黨，對於公投都有提出實際做法，更會勇於辯護，告訴大家為甚麼會作出這樣的政策。
該人士說，藍營有人說要去凱道坐49天，坐49天可以有聲量，但核廢料49萬年都不會消失，國民黨要怎麼面對？朱立倫當新北市長時很反對，但現在當成不是自己提案就跟自己沒有關係，這怎麼會是負責任的政黨？
該人士也說，如果國民黨只是用搗亂的面對公投，相信民眾是可以公評的，未來還有8周的時間，現在的選舉熱得很快，不像以前要醞釀很久，這段時間可以好好講清楚，為甚麼民進黨對於4個公投是不同意。
另近來有民調顯示，4大案公投民調皆為同意勝過不同意，引發討論。據黨內人士分析，該民調沒有公布投票意願，跟一般民調表態還是有差別，不過當然還是可以參考。
該人士也說，民進黨當然知道民眾對公投有反對聲音，不然也不需要花這麼多功夫。但如果已經升高到政黨之間的選擇跟對決，民進黨要讓支持者知道立場。
民進黨今日也公布「4個不同意 台灣更有力」公投宣傳主視覺。顏若芳表示，這段時間以來，台灣在執政團隊與全體國民共同努力之下，辛苦守住這場防疫戰役，更得到世界各國的肯定與協助，讓世界看見台灣。然而國民黨卻刻意扭曲政策、操弄議題，企圖用公投分裂社會，唱衰台灣。故年底12月18日公投，需要台灣公民的力量，守住得來不易的成果。