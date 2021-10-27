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全面應戰年底公投　民進黨出招思維曝光

▲為應戰公投，民進黨將於全台舉辦至少300場公投說明會，訴求國人投下「4個不同意」，讓「台灣更有力」。（圖／NOWnews資料照）
▲為應戰公投，民進黨將於全台舉辦至少300場公投說明會，訴求國人投下「4個不同意」，讓「台灣更有力」。（圖／NOWnews資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-27 17:47:37｜2021-10-27 18:39:59

4大公投案將於年底投票，民進黨內人士透露，將於本月30日起，於全台各地舉辦至少300場說明會。目前規劃週六桃園首站將由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌親自出席，另周日第二站屏東，則由副總統賴清德及蘇貞昌領銜。

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談及4大公投說明會，民進黨內人士表示，基本上希望立委、議員等黨公職1人都有1場，不過因為有些選區有2、3名黨籍議員，要怎麼規劃就交由他們協調，也有可能合辦。

該人士也說，預計規劃重點場讓蔡英文、賴清德出席，當然也必須配合正副總統時間安排。至於蘇貞昌身為行政院長，持續都對政策勇於辯護，所以蘇出席的場次絕對不會少。

另外，2020年總統大選時蔡陣營頗受好評的「辣台派開講」網友實體見面會，此次也會有類似的規劃，並採取報名形式，讓關心公投議題的網友走出網路，與總統面對面互動。

黨內人士也表示，國民黨把公投拉高至政黨對決，民進黨也必須要面對在野黨出招。民進黨是負責任的執政黨，對於公投都有提出實際做法，更會勇於辯護，告訴大家為甚麼會作出這樣的政策。

該人士說，藍營有人說要去凱道坐49天，坐49天可以有聲量，但核廢料49萬年都不會消失，國民黨要怎麼面對？朱立倫當新北市長時很反對，但現在當成不是自己提案就跟自己沒有關係，這怎麼會是負責任的政黨？

該人士也說，如果國民黨只是用搗亂的面對公投，相信民眾是可以公評的，未來還有8周的時間，現在的選舉熱得很快，不像以前要醞釀很久，這段時間可以好好講清楚，為甚麼民進黨對於4個公投是不同意。 

另近來有民調顯示，4大案公投民調皆為同意勝過不同意，引發討論。據黨內人士分析，該民調沒有公布投票意願，跟一般民調表態還是有差別，不過當然還是可以參考。

該人士也說，民進黨當然知道民眾對公投有反對聲音，不然也不需要花這麼多功夫。但如果已經升高到政黨之間的選擇跟對決，民進黨要讓支持者知道立場。

民進黨今日也公布「4個不同意 台灣更有力」公投宣傳主視覺。顏若芳表示，這段時間以來，台灣在執政團隊與全體國民共同努力之下，辛苦守住這場防疫戰役，更得到世界各國的肯定與協助，讓世界看見台灣。然而國民黨卻刻意扭曲政策、操弄議題，企圖用公投分裂社會，唱衰台灣。故年底12月18日公投，需要台灣公民的力量，守住得來不易的成果。

民進黨接下來的公投說明主軸將以：「四個不同意、台灣更有力」做訴求，在宣傳活動主視覺上以「4個直角箭頭」，代表公民「一臂之力」的疊加，集合眾人之力變成中間的大叉叉，以反對國民黨的不斷添亂！唯有一起投下4個不同意，大家一起貢獻一臂之力，不讓台灣再亂下去，讓台灣更有力。

▲民進黨公布公投宣傳主視覺。（圖／民進黨提供）
▲民進黨公布公投宣傳主視覺。（圖／民進黨提供）

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