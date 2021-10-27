感受日式咖啡館生活儀式感　「客美多」高雄首店登場

已有50年歷史，源自日本名古屋的知名連鎖咖啡品牌「客美多咖啡Komeda’s Coffee」，將「點飲料送吐司」的獨特早餐文化帶進台灣，高雄第一個據點在大立B館一樓，優質的服務與日式洋風的環境設計，打造如自家客廳般放鬆的舒適氛圍。營業時間為早上7點半至晚上9點，讓民眾一早就能感受日式咖啡館的生活儀式感。今（27）日開幕試營運適逢大立週年慶，百貨限量推出的「買一陪四」超殺優惠，吸引眾多民眾前往。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-27 18:03:19
客美多咖啡Komeda’s Coffee堅持「從珍惜咖啡的心開始」的理念，以全服務式經營，深耕品味客群，成為日本最知名的連鎖咖啡店品牌之一；其最受喜愛的「點飲料送早餐」源自名古屋「Morning Service」早餐文化，許多國人旅遊時會特別前往朝聖。
為了展現更有層次的品味質感，客美多高雄大立店的核心理念為「綠意、木頭、復古感」，在原有的架構中添加更多人文元素，無須出國就能感受濃厚日式風情。設計上採用大面積採光，一舉把窗外景觀引入；室內整體的「原木」使用比例更是超過四成，根據日本研究顯示，這樣的規劃更能帶來溫暖而舒適的用餐感受，一舉征服每位顧客的胃與「心」。
餐點部分，每日11點前任點一杯飲品，即能享有免費的三選一特製「朝食套餐」；頗富盛名的Komeda咖啡，嚴選全世界四種不同產地咖啡豆，以獨家黃金比例調和，經自家烘烤出最佳風味的香濃咖啡；另外像是味噌豬排三明治、雞蛋沙拉 烤吐司／三明治、Komeda漢堡、冰與火、炸雞塊等都極具人氣。
「義大利麵」則是針對台灣消費者的多元餐飲需求，特別推出的熱食，於11點後供應，包括波隆那肉醬義大利麵、青醬燻雞義大利麵與松露培根奶油義大利麵等；另外，還有台灣限定的抹茶系列飲品，有抹茶歐蕾、漂浮日本抹茶、抹茶奶昔等。客美多咖啡以獨特的名古屋早餐文化，為高雄地區打造全新的餐飲選擇。