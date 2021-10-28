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港媒：歐洲議會代表團下週訪台　將會見政府高層

▲有港媒引述消息來源，聲稱歐洲議會議員下週將組團訪台，此舉必定觸怒北京當局。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有港媒引述消息來源，聲稱歐洲議會議員下週將組團訪台，此舉必定觸怒北京當局。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-28 05:45:40

（中央社香港27日綜合外電報導）香港英文報刊「南華早報」（South China Morning Post）今天報導，歐洲議會議員下週將組團訪台，此舉必定觸怒北京當局。歐洲議會議員正大力推動與台北建立更緊密關係。

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報導說，根據多個熟知訪問團行程的消息來源透露，預計這個人數不多的訪問團將在下週初訪台，並會見台灣的高層政府官員。訪團由法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）率領，他向來對中國不假辭色，今年3月他遭到北京方面的制裁，導致中歐雙邊緊張急遽升高。

訪團在台期間，預計將會晤法務部與外交部官員，另將與行政院政務委員唐鳳舉行會談，並出席立法院召開的會議。

根據南華早報目睹的一張請帖，11月3日，外交部政務次長曾厚仁將以晚宴款待「『外國干預全民主程序歐盟特別委員會』（European Parliament’s Special Committee on Foreign Interference in All Democratic Processes）的貴賓」。

格魯克斯曼是歐洲議會社會民主黨團（Socialists & Democrats）的成員，與他一道訪台的同僚另包括歐洲議會歐洲人民黨團（European People's Party）立陶宛籍議員奧什特列維丘斯（Petras Austrevicius）；認同與民主黨團（Identity and Democracy Group）義大利籍議員德雷斯托（Marketa Gregorova）。

還有綠黨黨團（Greens）捷克籍議員葛洛娃（Marketa Gregorova）；前立陶宛總理、目前是歐洲人民黨團的議員庫比柳斯（Andrius Kubilius）；歐洲人民黨團希臘籍議員克爾索斯（Georgios Kyrtsos）與社會民主黨團的奧地利籍議員希德（Andreas Schieder）。

針對歐洲議會議員組團訪台，中國駐歐盟代表團藉由推特發文說，「一個中國」原則是「中歐建立與發展關係的政治基礎，若遵守一中原則，則（歐洲議會議員）不應與台灣當局展開任何形式的官方接觸」。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1101027

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