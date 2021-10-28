港媒：歐洲議會代表團下週訪台　將會見政府高層

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訪團在台期間，預計將會晤法務部與外交部官員，另將與行政院政務委員唐鳳舉行會談，並出席立法院召開的會議。
根據南華早報目睹的一張請帖，11月3日，外交部政務次長曾厚仁將以晚宴款待「『外國干預全民主程序歐盟特別委員會』（European Parliament’s Special Committee on Foreign Interference in All Democratic Processes）的貴賓」。
格魯克斯曼是歐洲議會社會民主黨團（Socialists & Democrats）的成員，與他一道訪台的同僚另包括歐洲議會歐洲人民黨團（European People's Party）立陶宛籍議員奧什特列維丘斯（Petras Austrevicius）；認同與民主黨團（Identity and Democracy Group）義大利籍議員德雷斯托（Marketa Gregorova）。
還有綠黨黨團（Greens）捷克籍議員葛洛娃（Marketa Gregorova）；前立陶宛總理、目前是歐洲人民黨團的議員庫比柳斯（Andrius Kubilius）；歐洲人民黨團希臘籍議員克爾索斯（Georgios Kyrtsos）與社會民主黨團的奧地利籍議員希德（Andreas Schieder）。
針對歐洲議會議員組團訪台，中國駐歐盟代表團藉由推特發文說，「一個中國」原則是「中歐建立與發展關係的政治基礎，若遵守一中原則，則（歐洲議會議員）不應與台灣當局展開任何形式的官方接觸」。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1101027