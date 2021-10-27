▲ 休旅王者 Land Rover 世代 Range Rover 英國倫敦首演發表

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嘆為觀止的現代感





全新 Range Rover 將 Land Rover 的現代主義設計理念提升到全新水準，對其品牌輪廓進行現代詮釋，由三道車身線條構成，這些可以追溯到前幾代的設計；包含下切的車頂線條、強壯的腰線和上升的門檻線條。這些經典特徵與特有的短前懸與車尾全新獨特遊艇造型相結合（配有實用的分離式尾門）營造出優雅的輪廓，傳達出無與倫比的存在。





完整的腰線展示了 Land Rover 對細節的關注，如簡潔、乾淨的車門圓弧邊緣與車窗玻璃相接處，採用特別隱藏式設計。機能設計技術與內嵌式平整車窗、隱藏式照明和精確細節相結合，營造出全車一體成形的完美印象。





融合簡潔與現代的精緻外型帶來 0.30 的風阻係數，使其成為世界上空氣動力學效率最高的豪華 SUV。





外觀配色提升了 全新 Range Rover優雅比例和俐落的表面，同時內裝材質的選擇上也更加革新與兼具永續性。延續 Land Rover 與歐洲領先的優質紡織品製造商 Kvadrat™ 開創性的合作關係，車主可以有更多的材質和飾面選擇，包括創新紡織品 Ultrafabrics™，具備重量更輕，產生的的二氧化碳僅為傳統皮革的四分之一等特點。





出類拔萃的細節之處





全新 Range Rover 透過消除不必要的噪音、振動和干擾，減少駕駛和乘客的認知負荷，先進的音響技術建立在 MLA-Flex 車身結構所提供的優良基礎之上，以提供寧靜的客艙，確保乘客享有頭等艙的舒適體驗。全新 Range Rover 使用 1,600 瓦 Meridian 鑑賞級音響系統，四個座椅頭枕中的額外 20 瓦揚聲器可提供最沉浸式的聽覺饗宴。





第三代主動降噪系統5監測來自車輪振動、輪胎噪音和引擎聲音等所有傳遞到車室內的雜音，並透過音響系統的 35 個揚聲器播放一個反向音頻，其中包括一對位於頭枕中 60 毫米直徑的揚聲器，供四座乘客使用，從而營造出個人安靜區，如同使用高級耳機時的效果。





全新 Range Rover 為豪華 SUV 領域帶來了新的舒適感，而 Cabin Air Purification Pro1 則是這項開創性技術的巔峰之作。它結合了 dual-nanoe™ X 科技，可減少過敏原和病原體，幫助顯著減少異味和病毒，同時透過二氧化碳管理和 PM2.5 過濾提高車室空氣品質。先進的nanoe™ X 科技經科學證明可顯著減少病毒和細菌，包括新型冠狀病毒1。這項創新技術啟動於空氣之中，因此懸浮顆粒無需通過過濾器即可被攔截與中和，而位在第 2 排的第二組 nanoe™ X 設備則提升所有乘員的空氣清淨效果。





Range Rover 於 1992 年成為世上第一款配備電子氣壓懸吊的豪華型 SUV，全新 Range Rover 延續了這種開創性的方法，採用 Dynamic Response Pro 動態反應系統和導航資訊，提前將懸吊系統準備就緒，提供完美的路面回饋。





智能科技主動式定速巡航控制系統與轉向輔助同時配合使用，當車速突然轉變時車身重心轉移更為平順無感。完全獨立的懸吊系統支撐著頂級的乘坐體驗，並配備了 Land Rover 創廠以來第一個五連桿後軸，搭配使用先進的氣壓避震，比起以往能更有效的將車艙與路面震動之間阻絕。





全新 Range Rover 同時是第一款 Land Rover 車款配備整合危險偵測和防夾安全功能的電動輔助門3，強化車門的自動吸附功能。四個車門皆具備電動輔助功能，同時可透過 Pivi Pro 螢幕進行控制，甚至包括在越野時高達 10 度的傾斜角度。先進的危險偵測系統意味著讓車門能自動暫停運作，直到車門偵測到的危險或障礙物解除。延續 1970 年以來一直是 Range Rover 經典且實用的兩件式分離尾門，並做了更現代化的調整，採用了一系列新技術，提供了更大的多功能性和便利性。





後廂空間內的全新多功能裝載底板可以保護行李並提高便利性。巧妙的後廂底版可以向前抬起，橫跨置物空間的寬度，圍繞後廂中心點形成一個隔板，以利於收納小型物品並利於拿取。同時，當利用下尾門當成戶外座椅時，它還可以沿其前緣向後旋轉以作為靠背使用。新的後尾門活動套件4 將多功能裝載底板的靠背概念提升到新的高度，結合額外的照明、音響功能和訂製的靠墊，為戶外休閒創造了絕佳享受。





五座車型推出了全新的自動折疊式行李廂隔板。將兩段式尾門的實用性與可伸縮設計的便利性相結合，在打開上尾門時優雅的隔板自動收折，無需打開下尾門即可輕鬆的運用置物空間。





尖端科技無縫接軌





全新 Range Rover 採用 Land Rover 最新的電子車輛架構（EVA 2.0），包括超過 70 個電子模組的 Software-Over-The-Air(SOTA) 更新，搭載Pivi Pro 資訊娛樂系統以及至今最大的 13.1 英吋曲面懸浮觸控螢幕，當駕駛人觸控並按下螢幕時，中央顯示螢幕將提供觸感回饋，讓駕駛人無需看螢幕就能感受到明確的回應，減少視線離開道路的需要。Pivi Pro 與全新 13.7 英吋全數位化虛擬儀表板相互支援，此螢幕具有基於三面板配置的全新高解析顯示。客戶可以透過方向盤控制鍵從各種配置中進行多種選擇，包括傳統的類比指針設定。





後排乘客可以享受全新的後座娛樂（RSE）系統，該系統提供安裝在前排座椅後方的可調式 11.4 英吋 HD 高畫質觸控螢幕，可執行獨立操作，並透過 HDMI 支援大多數設備，同時透過 Wi-Fi 熱點功能可讓後座乘客在移動中享受觀賞智慧電視。安裝在行政級後排座椅中央扶手上的 8 英吋後排座椅觸控控制裝置6為乘座姿態提供快速直覺的控制。





全新 Range Rover 全車系都配備了高效且強大的全 LED 照明系統，新的高解析度數位 LED 大燈可提供遠達 500 公尺的光束照射範圍，並在啟動時採用了標誌性的日間行車燈、動態指示方向燈、自適應頭燈與圖像投影技術，使它們成為有史以來最先進的 Land Rover 頭燈。自適應頭燈能夠為全新Range Rover前方多達 16 個物體進行遮蔽，確保其他道路使用者不會受到干擾，同時為駕駛人保持最佳照明。主動式動態轉向照明技術更可運用導航圖資，於道路轉彎處時主動調整照射區域。





全新的緩速操作照明燈能幫助駕駛人自信地在昏暗的環境中完成低速移動，透過於車輛周邊形成覆蓋式照明並與 3D 環繞攝影系統配合，提供更為便利的機能性。





駕駛人可以使用遠端停車輔助系統3從車外控制全新 Range Rover，該系統透過智慧型手機 APP7 進行操作讓 New Range Rover 進出停車位，同時駕駛人於車輛附近監控，非常適合進出狹窄的停車空間。





寧靜的動力與沉穩表現





全新 Range Rover 均配備四輪轉向系統，電子式後軸提供高達 7 度的轉向角，並且在低速時與前輪反向轉動，使其迴轉半徑小於 5.5m2，是所有 Land Rover 車款中最小的。在較快的速度下，後軸與前輪則同向轉動以提高穩定性和舒適性。





全新 Range Rover 同時也是第一款配備 Dynamic Response Pro 動態反應系統的 Land Rover 車款，強大的新型主動式 48V 電子側傾控制系統比液壓裝置動作更快且效率更高，能將高達 1,400 Nm 的扭力傳達到防傾桿，保持車輛行駛時的穩定性。完全獨立的氣壓懸吊系統比以往更有效的阻絕車艙與不良路面，始終保持車內寧靜。結合氣壓彈簧筒身和雙閥阻尼器，皆由自主研發的 Adaptive Dynamics control自適應動態控制系統管理。





智慧型四輪驅動（iAWD）變速箱由 Land Rover 的智慧扭力分配系統（IDD）控制，該系統每秒 100 次監測車輛與地面的抓地力和與駕駛者的油門輸入訊號，主動在前、後軸以及兩側後輪之間分配扭力，無論行駛於一般道路或越野時都能保有最佳牽引力。另外，主動式後軸鎖定差速器，優化車輛高速轉彎、濕滑路面與越野時的後軸牽引力，增強循跡性與駕駛人信心。





所有先進底盤技術都融入了 Land Rover 屢獲殊榮的 Terrain Response 2 系統，該系統利用各種底盤系統自動為所處地貌提供最適的模式，共有六種駕駛模式讓駕駛員能大幅度減少在穿越所有地形時的操作負擔。駕駛人也可以手動選擇合適的設定，更可使用可調式全地形反應系統來創建最適合的底盤設定。





高效能純電動力





全新 Range Rover 提供六缸和八缸動力系統陣容，純電動車型將於 2024 年加入 Land Rover 家族，首次為 Range Rover 車型帶來零排放車款。





全新 Range Rover 可選擇輕油電混合動力（MHEV）P360 和 P400 Ingenium 汽油動力引擎和 D250、D300和D350 柴油動力引擎。此外，強大的全新汽油旗艦車型 P530 搭載雙渦輪增壓 V8 引擎，提供了更高的精緻度和性能，並且比前一代的 Range Rover V8 效率提高了 17%。六缸汽油和柴油引擎採用最新的 48V MHEV 科技，回收車輛減速和煞車時進行動能回收以提高燃油效率。該系統巧妙的整合皮帶與啟動馬達，確保靜止啟動系統的反應更加靈敏和精緻，並在加速時為引擎提供額外輔助。





精湛的客製化服務





全新 Range Rover SV 對 Range Rover奢華和個性化進行精緻詮釋，提供消費者有更多彈性打造真正專屬車輛，並提供 SV 獨有的設計主題、細節和材料選擇。





這款手工打造的車型將成為第一款搭載全新陶瓷 SV 圓形徽飾和簡化命名策略的車型，簡稱為 SV。SV 圓形徽飾代表了 SVO 部門（Special Vehicle Operations, 特殊車輛部門）對現代奢華、極致性能、全方位能力設計與工程的熱情。SV 圓形徽飾也將是未來 SVO 部門推出的所有 全新Land Rover 車款的重要識別。





標準和長軸版車型（包括首次採用五座 LWB 配置）均提供特別的 SV Serenity 和 SV Intrepid 設計主題，為Range Rover 導入前後對比的雙色設計。獨有材料包括光澤電鍍金屬、光滑陶瓷、馬賽克鑲嵌和柔軟的半苯胺皮革，以及具備永續性的 Ultrafabrics™ 非皮革材質。





LWB 車型上豪華的全新 SV Signature Suite 選配套件體現了 全新Range Rover SV 更高的奢華和工藝，獨特的舒適座椅具有 24 向調節和按摩功能，而當有需要時，電動摺疊式桌從固定的中央鞍座上戲劇性地升起，在設計精美的支架上提供便利的工作平台。





全新 Range Rover SV 將提供 P530 V8 Twin Turbo、和高效能的 D350 直列六缸 Ingenium 柴油引擎車型。





新的質感標竿





全新 Range Rover在英國設計、開發和製造，在此過程中，Land Rover 已申請了超過 125 項專利，涵蓋其開創性的底盤科技等各項領域。Land Rover 的工程師使用源自賽車運動的模擬技術，更全面、更深入的讓車輛在虛擬世界中進行模擬測試，在實車測試之前完成了超過 140,000 小時的運算與分析。原型車更完成了艱鉅的全球測試和開發計劃，實測從攝氏 45 度的高溫沙漠到零下 30 度北極的極端環境。





全新 Range Rover 於英國 Solihull 工廠獨家生產製造。這座歷史悠久的建築是 Land Rover 的精神家園，早期生產 Land Rover 初期的Series 系列車款。今日的 Solihull 擁有最先進的生產線，蛻變為一個全新的、超現代的 Range Rover 生產中心，其傳承了半個多世紀以來的造車工藝，持續以全球 LSUV 王者先驅精神，將全新Range Rover現代感設計、奢華工藝與性能表現推向極致。





全新 Range Rover 預計2022年第四季在台發表，索取更多相關資訊敬請登錄 Land Rover 台灣官方網站 (https://reurl.cc/emkA4R) 或洽詢全台授權經銷商，並鎖定 Land Rover Taiwan Facebook 與 Instagram 官方社群最新動態。





1. Texcell研究數據, 為 Panasonic於2020年所進行支研究與提供調查結果。





2. SWB標準軸距版車型





3. 2022年初上市





4. Range Rover、SE、HSE 和 Autobiography可選配帶皮革靠墊的尾門活動套件。 First Editions版本為標準配備。





5. 配備Meridian Signature環繞音響系統車輛的標準配置。





6. 後座觸控螢幕控制器僅適用於行政後座。





7. 僅適用於智慧型手機。



