立陶宛經長：駐台經貿代表處擬2022年初設立

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中東歐經貿考察團今天正式展開訪問行程，早上舉行雙邊貿易投資論壇，並簽署6項合作備忘錄，領域涵蓋半導體、生命科學、生物科技、雷射、衛星技術、晶體研究、金融。
考察團預計29日結束訪問。立陶宛媒體報導，考察團的行程包括拜訪立陶宛企業和研究機構，雙邊總計超過300家企業將舉行洽談，主題包括生命科學、資通訊、金融科技、電動車、雷射、半導體和食品工業。
龔明鑫與阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）今天共同接受記者採訪。阿爾莫奈特指出，不排除台灣在立陶宛設立半導體工廠的可能性。她說，隨著電動車、智慧科技等產業發展，半導體需求只會有增無減，為確保供應鏈穩定，有必要讓供給「離我們越近越好，最好就在我們國內」。
阿爾莫奈特提到，立陶宛約80%的國內生產毛額（GDP）仰賴出口，因此也希望擴大對台出口，並歡迎台灣投資。考察團在立陶宛期間將參訪位於中南部的考納斯（Kaunas）自由經濟區及立陶宛大學（Vilnius University）的生命科學中心。
龔明鑫說，考察團在立陶宛期間，將舉行約百場商業洽談。對於台灣在立陶宛設立半導體廠的可能性，龔明鑫說，機會是存在的，但台灣想先邀請立陶宛青年赴台學習相關專業知識技能，台灣有獎學金可申請。此外，立台雙邊明年可召集專家討論相關合作議題。
立陶宛與台灣的經貿關係仍有很大發展空間。阿爾莫奈特援引官方數據指出，去年對台出口僅占立陶宛商品出口總額0.1%，進口則占0.2%。雖然這並非一、兩年即可達成的目標，她期待雙邊發展經貿關係能有實質成果，包括台灣投資額及立陶宛出口額增加。（編輯：馮昭）1101027