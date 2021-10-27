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戶田惠梨香遭爆有精神疾病　回嗆揭露：被狗仔折磨很害怕

▲戶田惠梨香不滿被狗仔跟拍、八卦週刊亂報導。（圖／祕密內幕-女警的反擊-Twitter）
▲戶田惠梨香不滿被狗仔跟拍、八卦週刊亂報導。（圖／祕密內幕-女警的反擊-Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-27 18:58:48｜2021-10-27 19:02:13

日本女星戶田惠梨香驚傳身體出狀況，一連取消不少工作，更爆出她與水川麻美感情生變，2人對此動怒發文，戶田惠梨香表示：「要傷害多少無辜的人才甘心？」嗆狗仔不要再跟拍，免得出車禍；水川麻美則說，藝人發文都有人生氣，為何八卦週刊亂說話不能生氣，譴責不實報導。

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▲八卦週刊亂報導戶田惠梨香有精神疾病。（圖／翻攝週刊女性）
▲八卦週刊亂報導戶田惠梨香有精神疾病。（圖／翻攝週刊女性）
根據八卦週刊《週刊女性》報導，戶田惠梨香因精神狀況不佳，所以推掉明年兩部戲約，更與好友水川麻美感情生變，戶田惠梨香對此罕見發文回應，她表示：「到底要捲入多少無辜的人、瞎掰多少故事、跟拍到何時？一直說謊不痛苦嗎？」同時指責狗仔偷拍的不恥行為，「拜託不要因為跟蹤我出車禍，離我遠一點」。

戶田惠梨香最後表示，對於推掉工作與身體問題，目前「無可奉告」，除了自己發的消息，其餘報導都不是事實。

水川麻美也同時間PO文，她認為公眾人物發文都有人生氣，八卦週刊說謊「我為什麼不能生氣？」接著表示身為演員，就是要好好演戲，自己只想遇到好品、與優秀的幕前幕後人員一起工作，僅此而已，希望媒體不要斷章取義，不求證就亂報導。

▲戶田惠梨香（左）跟水川麻美動怒回嗆媒體胡說八道。（圖／戶田惠梨香、水川麻美IG）
▲戶田惠梨香（左）跟水川麻美動怒回嗆媒體胡說八道。（圖／戶田惠梨香、水川麻美IG）
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