澳洲欲強化與東協關係　承諾25億援金與千萬劑疫苗

（中央社坎培拉27日綜合外電報導）澳洲尋求強化與東南亞地區的關係，當局今天宣布，將至少再捐贈1000萬劑COVID-19疫苗，和1億2400萬澳元（約新台幣25億8000萬元）的財政援金給東南亞。
中央社
2021-10-28 05:54:11｜2021-10-28 06:40:40
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天在與東南亞國家協會（ASEAN）領導人的線上峰會中，極力重申要與這一擁有10個成員國的區域聯盟，達成一項全面戰略夥伴關係協議。
莫里森告訴東協成員國領導人：「東協位處印太中心，我們透過言語和行動支持這一點。」
路透社報導，外界對中國在亞太地區活動和影響力的擔憂加劇之際，澳洲政府致力與東協建立更強健的關係。
莫里森表示，此全面戰略夥伴關係將不只是「標籤」，並敦促東協積極考慮這一提議，以強化雙邊連結。
他說：「我們將提供實質支持，使我們的夥伴關係能應對未來的複雜問題。」
莫里森於會中強調了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、跨國犯罪和能源安全等問題，並表示坎培拉當局將再提供一筆達1億2400萬澳元的財政援金，來資助應對這些問題的計畫。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101027