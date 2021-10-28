老鳳談《公司冗員清除驚喜包》誰才是遊戲中的「冗員」？
到底什麼是「冗員」？在科技進步，工作型態不斷改變的現下，似乎沒人能給出解答。員工確實做好了交辦工作，其餘時間拿來作興趣，這樣算是冗員嗎？什麼都不做，腦袋空空等下班打卡，就不是嗎？到底僵化的是體制還是個人，對此老鳳的《公司冗員清除驚喜包》有著似《全歐最酷線上藥頭》，小人物逐步改變人生的過程、《無間道》的臥底背叛、《直播風暴》對於科技巨獸的反思。
財經中心/綜合報導
2021-10-28 11:00:00
《公司冗員清除驚喜包》是一部非典型的職人觀察小說，不是工程師的血淚控訴。反之，是作者將對科技產業的生態觀察，用商戰鬥爭、跨國陰謀包裝成的野心之作。作者設定亦讓閱讀過程充滿樂趣。玩法是這樣的：派遣秘密客都必須下載一套App「黃民」。黃民會自動指派專員們任務，主要是以破壞公司運作為目的。其任務有倒數時間、獎賞、加倍獎金機制，號稱「一次任務，一次付款。」，讓專員們擁有短期內獲得金錢。這類遊戲性手法代入門檻較高科技產業，並不會讓體驗感到突兀，反而創造出一種意外合拍的世界觀，讀者不需要具備任何知識背景，也能參與這硬派的臥底歷程。
故事主角是一位社會適應不良的高材生「古青華」，身上唯一有的資產就是Netfilx與Spotify訂閱，自科技業離職之後，長年待在三坪大的租屋處過著平淡生活。某天，社區警衛「老麥」捎給他一個新工作機會面試，內容是前往知名科技廠充當秘密客，進行臥底及破壞工作。這到底是逆轉人生的機會，還是成為獵物的開始？
《公司冗員清除驚喜包》將揭開平靜職場的潘朵拉盒子。檯面上人人是精實員工，私底下生活卻一個比一個更令人大開眼界，進而讓原本單純的任務走向失控。
原文授權轉載自「鏡文學」文/老鳳
《公司冗員清除驚喜包》於鏡文學官網上刊登，閱讀這邊請>>> https://bit.ly/39sav9y
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