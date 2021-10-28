布林肯挺台參與聯合國　中國外交部：嚴重違反一中原則

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趙立堅聲稱，世界上只有一個中國，中國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。包括美國在內，全世界有180個國家在堅持「一個中國」原則基礎上，與中國建立了外交關係。「一個中國」原則是國際社會的普遍共識，是公認的國際關係基本準則，不容美方單方面挑戰和曲解。美方在中美三個聯合公報中明確承認，中國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。
他聲稱，台灣參與國際組織活動，必須按照「一個中國」原則處理。聯大第2758號決議已經從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務均應遵照「一個中國」原則和聯大第2758號決議，美方吹捧粉飾台灣所謂民主和貢獻，為台說項，企圖偷換概念，混淆視聽，但國際社會對美國的動機意圖看得一清二楚。50年前，美國妄圖在聯合國製造「一中一台」或「兩個中國」遭到挫敗，今天美國如果還想要開歷史的倒車，就是站在14億中國人民和世界絕大多數國家的對立面，註定要失敗。
趙立堅並稱，台灣當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，極力拓展所謂國際空間，在「台獨」分裂的道路上越走越遠，這是對台海和平與穩定最大的現實威脅，也是造成台灣近年來參與國際民航組織，世界衛生組織等多邊機構活動屢屢碰壁的癥結所在。事實上台灣獲得國際民航組織資訊的渠道是暢通的，與世界多個城市通航便利，在符合「一個中國」原則前提下，台灣醫療衛生專家可以參與世衛相關技術會議，台灣獲取包括COVID-19疫情在內的公共衛生健康資訊渠道是暢通的。美方拿台灣參與國際民航組織和世界衛生組織說事，騙取同情，打錯了算盤，沒有市場。
他還稱，「一個中國」原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，美方單方面炮製的所謂「與台灣關係法」和對台「六項保證」，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，違反「一個中國」原則。中方從一開始就絕不接受。一段時間以來，美方在台灣問題上錯誤言行不斷，中方都已經做出堅決必要回應。如果美方繼續在打「台灣牌」的道路上一條路走到黑，必然會給中美關係造成顛覆性的巨大風險，嚴重損害台海和平穩定，也必將嚴重損害美方自身利益。
趙立堅最後稱，中方敦促美方恪守承諾，切實按照「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，停止發表不負責任的錯誤言論，停止助台拓展所謂國際空間，不向「台獨」勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中美關係的政治基礎。
聯大2758號決議26日通過滿50年，布林肯（Antony Blinken）透過聲明支持台灣參與聯合國。他表示，排除台灣有損聯合國與相關組織工作，美國鼓勵所有聯合國會員國支持台灣有意義參與。
外交部今天表示，對於美國務卿首度正式發布新聞聲明，明確且堅定支持台灣參與聯合國體系，外交部表達誠摯感謝。（編輯：楊昇儒）1101027