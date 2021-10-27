117,980元起，宏佳騰全台首創三輪商務智慧電車 Ai-2 Gather 正式發表！

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宏佳騰智慧電車自 2019 年成立以來，短短兩年內已推出五款智慧電車，並於在發表會中同步宣佈突破 20,000 名車主，深獲市場及消費者肯定，更曾榮獲台灣精品獎，且截至今年 9 月總銷量穩居國內電車品牌亞軍，證明了品牌在電車領域的成就。
其實宏佳騰在2020年就曾為記憶體大廠威剛科技〈ADATA〉旗下物流品牌「威速登」客製專屬商用電動三輪車，而本次發表的全新Ai-2 Gather 系列，也曾在2020年宏佳騰智慧電車成立周年記者會中以概念型態揭露，直至2021年正式發表亮相，主打商務功能並提升行車安全。宏佳騰執行長林東閔表示：「自疫情爆發以來，我們看見了第一線配送人員的辛勤付出，為我們帶來便利且能安全防疫的生活——然而長時間騎乘機車運送貨物的他們，也值得一台讓他們工作上更方便、更安全的車輛選擇。
在疫情時代下 Stay Together！」作為宏佳騰長期在電車領域的夥伴，Gogoro Network 總經理潘璟倫亦表示：「我們很高興看到宏佳騰首款採用 Gogoro Network 電池交換平台的三輪商務智慧電車 Ai-2 Gather 上市，讓物流人員有更好的綠色交通工具選擇。Gogoro Network 在全台佈建 10,600+ 個電池交換機櫃，深入台灣消費者的生活便利圈，加上快速、簡單的電池交換方式，將有助提升載貨便利性及物流運輸車隊的管理效率，也能大幅減少空氣污染及碳排，讓我們的城市更乾淨。」
宏佳騰不斷因應社會環境及局勢變化，為各種族群打造合適車款，在疫情帶動物流產業的發展下，Ai-2 Gather 系列亦不畏疫情強勢登場。此次宏佳騰更攜手合作夥伴 Lalamove 及 momo，希望能直接造福第一線物流貨運人員。Lalamove 台灣負責人丁彥宇表示：「我們很高興能看到宏佳騰推出三輪商用車款，讓台灣的貨運環境也能與國際接軌。希望藉由我們跟宏佳騰的合作，能讓更多物流業者開始對車款的選擇有更全面的思考及重視，造福我們第一線的物流夥伴。」而 momo 富邦媒董事長林啓峰亦表示：「今年 5、6 月疫情升溫，momo 短時間湧入大量的訂單，面臨龐大的配送需求，物流承載實力與彈性至關重要。而機車物流在全台核心都會帶、重點消費熱區的配送扮演重要角色，無論在配送節點、機動、幅員、時效皆具潛力。為滿足消費者對於網購快速到貨服務的高度期待，momo 不間斷致力於提升顧客的購物體驗，因此非常樂見如宏佳騰般勇於創新的企業，一起為此目標努力。」台灣大哥大總經理林之晨也到場相挺，台灣大為物流業者推出的管理平台「車隊大管家 3.0」利用 AI 及大數據分析技術幫助商用車隊提升管理效能，更能與宏佳騰商務智慧電車結合，從硬體到軟體共同助攻機車物流的便捷、順暢與安全。
Ai-2 Gather 系列車款採用了宏佳騰自行研發之車架，機能與安全性大幅提升：全車標配高亮度、低耗能的 Class D 頂規汽車等級 LED 頭燈，以及較一般機車面積更大的 LED 尾燈，更搭載 CBS 三輪連煞系統，能因應突發狀況，提供絕佳安全性與操控性。Ai-2 Gather搭載全新開發的齒輪直驅傳動系統、三點一面的設計，讓車體重心更穩定，且後輪配置差速器擁有車身可傾斜的轉向能力，傾角可達 40 度，與一般機車相當，讓三輪也可以靈活駕馭，即使行駛時遇到路面顛簸，後輪的扭轉機構也讓車體平穩依舊。
除了基本版本，宏佳騰同步推出高階版本的 Ai-2 Gather+ 黑隱特仕版，則更進一步升級三輪商務智慧電車的便利性——前後標配載貨架，提升載貨靈活彈性，且配備宏佳騰獨家 CROXERA 5 智慧儀表系統，提供 Turn by turn 輔助導航、一鍵換電、Ai ASSISTANT 智慧助理等業界獨家創新功能，讓商務智慧電車再創科技高峰。
Ai-2 Gather 系列後貨架離地 73.5 公分，距離讓上卸貨都超省力；46 公分的加寬前腳踏空間讓騎士可彈性運用，雖然寬敞卻能維持輕量車身，一般機車停車格也可輕鬆停入。還配備省力駐車拉桿，只需輕輕一拉，不須把腳放下也能立刻停車，避免因載貨重心不穩導致車身傾倒，免去了物流人員每天工作時立中柱及側柱超過百次而造成的腳部負擔，加上剛好的貨架離地距離減少了搬貨時的腰部負擔，整體大幅減少職業傷害發生率。此外 Ai-2 Gather 更充滿貼心巧思，大大造福需長時間行駛的物流人員：複合式二合一掛勾同時具備掛物及 USB 充電功能、16 公分深度的杯架讓騎士在繁忙中也能享受特大杯。
全新發表的Ai-2 Gather系列，標準版定價為新台幣117,980元，Ai-2 Gather+ 黑隱特仕版則為127,980元，對於物流業者，以及有載務需求的消費者來說，有了全新的電動車選擇，Ai-2 Gather系列在發表後，消費者即日起可前往全台宏佳騰智慧電車門市賞車並預購，同時針對前1,000輛，將提供10,000元折價優惠，預計於 2022 年第一季開始交車。