中國通過陸界法　印度外交部籲勿採單方面行動

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印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）今天以回答媒體詢問的形式說，陸界法有可能對印中兩國現今在邊界管理事務上的雙邊安排造成影響，「我們對此感到關切。」
巴格奇強調，北京的這項「單方面行動」對雙方先前同意的邊界安排沒有效力（no bearing），包括邊界問題的處理和中印實際控制線（LAC）周邊的和平與平靜。
他並說，印度預期中國不會依據此法而採取單方面行動，改變印中邊境局勢。
巴格奇提醒北京，印度與中國的邊界爭議尚未解決，但雙方之前已同意在對等的基礎上，就邊界問題尋求「公平、合理及互可接受」的解決辦法。
由於印中邊界接壤達3488公里，雙方在部分區域有邊界爭議與軍事對峙，去年6月更是在拉達克區（Ladakh）的加萬谷（Galwan Valey）爆發流血衝突，因此陸界法的通過在印度引起關注。
尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）稍早前曾分析，北京如何把手頭上的工具「武器化」，以加強對邊界的控制，將是日後的觀察重點。
印度智庫學者德賽（Suyash Desai）也在印媒發表文章，擔心中國邊境部隊將更大膽冒進，提醒印度政府要注意人民解放軍和其他輔助性邊界防衛力量的角色是否出現轉變。（編輯：黃自強）1101027