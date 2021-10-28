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中東歐國家疫苗接種率低疫情加劇　籲民眾快施打

▲俄羅斯與中、東歐多國疫情加劇，新增確診與死亡病例創新高，包括烏克蘭、匈牙利等國紛紛呼籲民眾盡快接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯與中、東歐多國疫情加劇，新增確診與死亡病例創新高，包括烏克蘭、匈牙利等國紛紛呼籲民眾盡快接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-28 06:17:23｜2021-10-28 06:39:20

（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯與中、東歐多國疫情加劇，新增確診與死亡病例創新高，包括烏克蘭、匈牙利等國紛紛呼籲民眾盡快接種疫苗，俄羅斯首都莫斯科更恢復若干封城措施。

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路透社報導，歐洲疫苗接種率低的國家幾乎集中在東歐，當中包括前蘇聯共和國中的俄羅斯與烏克蘭，還有之前是共產國家而如今是歐洲聯盟會員國的羅馬尼亞與保加利亞。

人口逾1億4000萬的俄羅斯今天通報新增1123個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，創下去年3月疫情爆發全球大流行以來的單日最高紀錄。抗疫小組另通報，過去24小時新增3萬6582個確診病例，其中5789例在莫斯科。

俄羅斯即將在11月首週實施全國全面停班，莫斯科從今天開始將再度實施部分封城措施，期間只有民生必需的商店包括藥局和超市等照常營業。

匈牙利當局表示，今天通報新增3125個確診病例，創下4月以來的單日新高，並呼籲民眾注射疫苗，全國各地都能打得到。

過去數週，匈牙利的新增確診病例逐漸增加，今天就從一週前的1668例增至3125例，死亡病例累計3萬647例。不過相較其他中歐與東歐地區國家，人口千萬的匈牙利單日新增確診數仍只是小巫見大巫。

當疫情再度席捲中東歐之際，匈牙利的鄰國羅馬尼亞首當其衝，是全球死亡率最高的國家之一，醫療院所已窮於應付。羅國人口約1900萬。

捷克也難以遏止疫情擴散，今天通報新增6274例確診病例，一週之內幾乎倍增，創下自4月7日以來的新高。捷克總人口1070萬。

根據衛生部公布的數據，截至10月26日止，入院治療的病患增至1146人，其中166人在加護病房，月初住院治療的患者則是249人。

保加利亞官方公布的數據顯示，這個全歐盟疫苗接種率最低的國家全力對付第4波疫情，過去24小時通報創紀錄的6813例新增確診病例。同一時間另新增124個死亡病例，累計死亡病例達2萬3440例。

這個位於巴爾幹半島的國家有約700萬人口，目前有超過7300個患者入院治療，因醫護人力短缺，醫療院所窮於應付湧入的染疫病患。

保加利亞境內每4個成人中只有1個注射至少1劑疫苗，為了遏止最早在印度發現的更具傳染力Delta變異病毒株蔓延，並加速疫苗接種，臨時政府執行健康通行證措施，凡是進入絕大部分的室內公共場所必須出示。

自從21日強制執行健康通行證措施以來，單日疫苗接種人數大增4倍，過去24小時施打超過2萬6000劑，累計全國成人疫苗接種人數達到146萬人。

波蘭衛生部表示，今天通報新增8631例確診與133個死亡病例，新增確診病例數創下今年4月底以來的新高。

因中東歐的疫苗接種率低於西歐，最近數週當地確診病例驟增，波蘭官員呼籲大眾接種疫苗，並遵守已頒布的防疫管制。

衛生部長尼澤斯基（Adam Niedzielski）說，波蘭一旦平均單日新增確診病例超過7000，將考慮實施更嚴格的管制措施。

這個總人口約3800萬的國家累計確診病例299萬509例，累計死亡病例7萬6772例。

烏克蘭26日新增死亡病例734例創新高紀錄，且入院治療患者比前一週增加超過2成，衛生部長今天呼籲民眾趕緊注射疫苗。

人口約4400萬的烏克蘭確診病例已達到280萬例，累計死亡病例6萬4936例。

今年夏天疫情趨緩後，烏克蘭最近幾週單日新增確診病例驟增至約1萬6000至2萬例之間，包括昨天的1萬9120例。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1101027

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