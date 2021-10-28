中東歐國家疫苗接種率低疫情加劇　籲民眾快施打

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人口逾1億4000萬的俄羅斯今天通報新增1123個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，創下去年3月疫情爆發全球大流行以來的單日最高紀錄。抗疫小組另通報，過去24小時新增3萬6582個確診病例，其中5789例在莫斯科。
俄羅斯即將在11月首週實施全國全面停班，莫斯科從今天開始將再度實施部分封城措施，期間只有民生必需的商店包括藥局和超市等照常營業。
匈牙利當局表示，今天通報新增3125個確診病例，創下4月以來的單日新高，並呼籲民眾注射疫苗，全國各地都能打得到。
過去數週，匈牙利的新增確診病例逐漸增加，今天就從一週前的1668例增至3125例，死亡病例累計3萬647例。不過相較其他中歐與東歐地區國家，人口千萬的匈牙利單日新增確診數仍只是小巫見大巫。
當疫情再度席捲中東歐之際，匈牙利的鄰國羅馬尼亞首當其衝，是全球死亡率最高的國家之一，醫療院所已窮於應付。羅國人口約1900萬。
捷克也難以遏止疫情擴散，今天通報新增6274例確診病例，一週之內幾乎倍增，創下自4月7日以來的新高。捷克總人口1070萬。
根據衛生部公布的數據，截至10月26日止，入院治療的病患增至1146人，其中166人在加護病房，月初住院治療的患者則是249人。
保加利亞官方公布的數據顯示，這個全歐盟疫苗接種率最低的國家全力對付第4波疫情，過去24小時通報創紀錄的6813例新增確診病例。同一時間另新增124個死亡病例，累計死亡病例達2萬3440例。
這個位於巴爾幹半島的國家有約700萬人口，目前有超過7300個患者入院治療，因醫護人力短缺，醫療院所窮於應付湧入的染疫病患。
保加利亞境內每4個成人中只有1個注射至少1劑疫苗，為了遏止最早在印度發現的更具傳染力Delta變異病毒株蔓延，並加速疫苗接種，臨時政府執行健康通行證措施，凡是進入絕大部分的室內公共場所必須出示。
自從21日強制執行健康通行證措施以來，單日疫苗接種人數大增4倍，過去24小時施打超過2萬6000劑，累計全國成人疫苗接種人數達到146萬人。
波蘭衛生部表示，今天通報新增8631例確診與133個死亡病例，新增確診病例數創下今年4月底以來的新高。
因中東歐的疫苗接種率低於西歐，最近數週當地確診病例驟增，波蘭官員呼籲大眾接種疫苗，並遵守已頒布的防疫管制。
衛生部長尼澤斯基（Adam Niedzielski）說，波蘭一旦平均單日新增確診病例超過7000，將考慮實施更嚴格的管制措施。
這個總人口約3800萬的國家累計確診病例299萬509例，累計死亡病例7萬6772例。
烏克蘭26日新增死亡病例734例創新高紀錄，且入院治療患者比前一週增加超過2成，衛生部長今天呼籲民眾趕緊注射疫苗。
人口約4400萬的烏克蘭確診病例已達到280萬例，累計死亡病例6萬4936例。
今年夏天疫情趨緩後，烏克蘭最近幾週單日新增確診病例驟增至約1萬6000至2萬例之間，包括昨天的1萬9120例。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1101027