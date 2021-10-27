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傳歐洲議會議員下週訪台　外交部：確定將適時說明

▲傳歐洲議會議員下週訪台，外交部27日表示，若有確定訊息將適時說明。（示意圖／取自European Commission臉書）
▲傳歐洲議會議員下週訪台，外交部27日表示，若有確定訊息將適時說明。（示意圖／取自European Commission臉書）

中央社

2021-10-27 22:44:58｜2021-10-27 23:50:32

（中央社記者游凱翔台北27日電）傳歐洲議會議員下週訪台，外交部今天表示，若有確定訊息將適時說明，但台灣與歐盟關係不斷持續深化，彼此都有繼續拓展各項領域合作夥伴關係的強烈意願，將繼續共同努力，發展緊密且互利互惠關係。

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香港英文報刊「南華早報」（South China Morning Post）今天報導，歐洲議會議員下週將組團訪台。

外交部發言人歐江安晚間接受中央社訪問時回應，台灣與歐盟關係不斷持續深化，彼此都有繼續拓展各項領域合作夥伴關係的強烈意願，外交部將與歐洲議會等歐盟相關機構繼續共同努力，透過各種途徑及方式，發展更為緊密且互利互惠的關係。

歐江安也提到，接待歐洲議員來台訪問，是外交部辦理的經常性業務，在疫情之前訪賓來訪接待作業仍持續進行，有關媒體報導下週將有歐洲議會代表團抵台訪問，若有確定訊息將適時說明。

歐江安表示，近來台灣與歐盟、歐洲議會及各相關會員國的整體關係不斷深化提升，例如歐盟首度在「印太合作戰略」共同報告中明確納入台灣，且共計5次提及台灣，不僅關切台海情勢，也強調歐盟將與台灣等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈的合作，並尋求與台灣等尚未簽署貿易與投資協定的夥伴，深化雙邊經貿及投資關係。

此外，歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell日前也公開表示，台灣是歐盟理念相近且重要的經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作；此外，歐洲議會今年迄今已12度通過友台決議，支持台灣參與國際組織、呼籲歐盟儘速與台灣展開雙邊投資協定（BIA）談判前置作業、關切台海及印太區域和平與穩定等。（編輯：蘇龍麒）1101027

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