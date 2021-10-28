【試駕】黑旋風+四門跑車=BMW M235i Black Storm Edition

我是廣告 請繼續往下閱讀
所謂的紅美黑大方，除了形容穿著搭配也適用於汽車，對此BMW就準備了限量35輛的M235i Black Storm Edition獻給喜歡黑色的消費者。M235i先天上BMW就賦予M Sport空力套件、M款尾翼與四門Coupe身形等元素，因而散發出強烈鮮明的跑格味，加上尾燈上揚的設計彷彿如挑逗般勾引。如今M235i Black Storm Edition更佐上黑化外觀套件及黑車色調味，如此一來不僅更增添性能氣勢，同時也多了一股神祕暗黑氣息。
在華麗的衣裳與暗黑氣息環繞下，M235i Black Storm Edition也備妥充沛能量供享用，2.0升渦輪引擎具備306hp/45.9kgm最大輸出動力，光看就足以讓人想躍躍欲試，好在這股衝動並沒有維持太久，因為在此之前就以體驗過能耐。不過BMW就是有股魅力，即便有過再多經驗，但每一次坐上車踩下油門，縱使是一般模式也無刻意重踩，卻會有著一股亟欲展現能力的衝勁，內心渴望一試的衝動也再度湧現，而若順從接下來的所給予的反應回饋則會讓人打從心底感到愉悅。在彎道上M235i Black Storm Edition更是充滿樂趣，跑車化電子懸吊紮硬朗的支撐不僅有效抑制側傾， xDrive四輪驅動系統在造就出穩定的循跡表現之餘，若試著加快速度則可感受到車尾蠢蠢欲動。
M235i Black Storm Edition在暗黑外表下內在卻是相當多采多姿，亮眼的M款Dakoto真皮跑車座椅於低調氛圍中散發跑格高調氣息，Berlin光影飾板則替暗黑氣息增添一絲光明。除此之外全彩抬頭顯示器、10.25吋數位儀錶/中控螢幕、Apple Carplay連接、手機數位鑰匙、手機無線充電、harman / kardon音響、主動車距定速控制系統、車道偏離警示、主動防撞輔助、行人偵測、盲點偵測警示、後方車流警示、後方防追撞警示等輔助等系統配備，替行車帶來豐富多元精彩的操作體驗。
M235i在市場已不是新鮮貨，M235i Black Storm Edition也沒有翻天覆地的轉變，但全黑的裝扮卻帶來一股新感受，加上優異的體質與操控表現和配備水準，對於想要入手該級距產品的人來說，M235i Black Storm Edition絕對是非常吸引人且難以抗拒的車型。