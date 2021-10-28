英特爾揭曉12代Intel Core！i9號稱「地表最強」處理器

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英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理布萊恩（Gregory Bryant）指出，第12代Intel Core處理器所具備的效能混合架構，唯有透過軟體與硬體的深度共同研發，才讓架構轉移成為可能，並為未來多個世代提供更高水準的效能；這項改變從他們的地表最強遊戲處理器Core i9-12900K開始，並隨著發售第12代系列及其之後的產品，消費者將會發掘更多令人難以置信的使用體驗。
英特爾稱，今日所推出的6款不鎖倍頻桌上型電腦處理器，為首波採用英特爾迄今所打造最高效能的效能核心（P-core），以及專為可擴充多執行緒工作負載效能所設計的效率核心（E-core），結合兩者的英特爾效能混合架構。
Core i9-12900K為何號稱地表最強遊戲處理器？英特爾解析，該處理器提供令人驚豔的世代間效能提升，包含全軍破敵傳奇：特洛伊（Troy：A Total War Saga）FPS提升25％、刺客任務3（Hitman 3）FPS提升28％、極地戰嚎6（Far Cry 6）FPS提升23％；透過Intel® Killer™ Wi-Fi 6E強化，多工作業時玩遊戲可降低75％延遲4，高時脈P-core搭配可卸載平行任務的E-core，於同時遊戲、串流和錄影，能夠提升每秒幀數最高達84％。
此外，處理器也幫助內容創作效能巨大躍進，英特爾分析，該系列處理器於多執行緒效能方面提供改進，擁有P-core的回應性效能，並能夠透過DDR5以驚人的速度移動資料，在內容創作各方面實現領導地位，包含片編輯效能最高提升36％、影片編輯效能最高提升32％、3D建模效能最高提升37％、多幀渲染（multi-frame rendering）效能最高提升100％等。
至於超頻方面，該系列處理器也提供最佳的超頻體驗，英特爾說明，新處理器為終極效能客製化，提供領先業界的超頻工具，其中包含超頻效率核心和DDR5記憶體的能力；效能型玩家和遊戲玩家，能夠嘗試由最新Intel® Extreme Tuning Utility（XTU）7.5所提供的新平台超頻功能：另外，從Core i9-12900K開始，XTU將透過Intel Speed Optimizer的方式，為第12代處理器提供一鍵超頻的支援性；此外，英特爾更進一步引薦支援DDR5的最新Intel® Extreme Memory Profile（XMP）3.0，提供額外的設定檔，其中包含全新可寫入客製化設定檔，以及針對記憶體超頻的彈性化調整。
隨著第12代Intel Core桌上型電腦處理器，英特爾同步發布，新Intel 600系列晶片組具備先進功能，該晶片組最高可提供28條通道，其中包含新加入的PCIe 4.0通道，內建USB 3.2 Gen 2x2提供最高2倍的頻寬，DMI Gen 4.0提升晶片組到CPU的吞吐量，以便快速存取周邊裝置和網路；這也是首次，英特爾將Intel® Volume Management Device（VMD）帶往PC晶片組，無須額外RAID控制器或其它硬體轉接卡，就能夠從PCIe匯流排直接控制和管理以NVMe為基礎的SSD，簡化儲存裝置控制。
最後，英特爾宣布，不鎖倍頻的第12代Intel Core桌上型電腦處理器，現在即可從部分OEM、通路合作夥伴和零售商開始預購，並於美國時間11月4號正式發售，預計年底之前將有超過30個國家，超過140個客戶把新處理器加入至它們的產品行列；售價方面，不鎖倍頻版桌上型電腦處理器從美金264元至589元不等。
英特爾補充，預計在年底之前，出貨超過數十萬顆第12代Intel Core K版處理器，2022年3月之前將出貨超過2百萬顆；為滿足2022年初的桌機、筆電和商業市場，也正開始出貨第12代Intel Core處理器系列中的28款處理器給OEM合作夥伴。