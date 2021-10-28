英特爾揭曉12代Intel Core！i9號稱「地表最強」處理器

在今（ 28 ）日台灣時間凌晨 12 時的 Intel Innovation 活動中，英特爾揭曉第 12 代 Intel Core 處理器產品線，並發表 6 款新的不鎖倍頻版桌上型電腦處理器，其中包含號稱「地表最強」的遊戲處理器第 12 代 Intel Core i9-12900K 。英特爾指出，藉由最高 Turbo Boost 達 5.2GHz ， 與最多 16 核心 24 執行緒，新款桌上型電腦處理器，為極致效能型玩家和專業創作者，提升多執行緒效能到達全新高度。

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英特爾表示，第 12 代 Intel Core 全產品線，將包含 60 款處理器，為來自廣泛合作夥伴，超過 500 款設計注入動力；全新效能混合架構首次透過 Intel 7 製程打造，提供從 9W 至 125W 彈性可擴充的效能，推動從超輕薄筆電到效能型玩家桌機，再外展至邊緣的各層 PC 市場。

英特爾執行副總裁暨 PC 客戶運算事業群總經理布萊恩（ Gregory Bryant ）指出，第 12 代 Intel Core 處理器所具備的效能混合架構，唯有透過軟體與硬體的深度共同研發，才讓架構轉移成為可能，並為未來多個世代提供更高水準的效能；這項改變從他們的地表最強遊戲處理器 Core i9-12900K 開始，並隨著發售第 12 代系列及其之後的產品，消費者將會發掘更多令人難以置信的使用體驗。

英特爾稱，今日所推出的 6 款不鎖倍頻桌上型電腦處理器，為首波採用英特爾迄今所打造最高效能的效能核心（ P-core ），以及專為可擴充多執行緒工作負載效能所設計的效率核心（ E-core ），結合兩者的英特爾效能混合架構。

Core i9-12900K 為何號稱地表最強遊戲處理器？英特爾解析，該處理器提供令人驚豔的世代間效能提升，包含全軍破敵傳奇：特洛伊（ Troy ： A Total War Saga ） FPS 提升 25 ％、刺客任務 3 （ Hitman 3 ） FPS 提升 28 ％、極地戰嚎 6 （ Far Cry 6 ） FPS 提升 23 ％；透過 Intel® Killer ™ Wi-Fi 6E 強化，多工作業時玩遊戲可降低 75 ％延遲 4 ，高時脈 P-core 搭配可卸載平行任務的 E-core ，於同時遊戲、串流和錄影，能夠提升每秒幀數最高達 84 ％。

此外，處理器也幫助內容創作效能巨大躍進，英特爾分析，該系列處理器於多執行緒效能方面提供改進，擁有 P-core 的回應性效能，並能夠透過 DDR5 以驚人的速度移動資料，在內容創作各方面實現領導地位，包含片編輯效能最高提升 36 ％、影片編輯效能最高提升 32 ％、 3D 建模效能最高提升 37 ％、多幀渲染（ multi-frame rendering ）效能最高提升 100 ％等。

至於超頻方面，該系列處理器也提供最佳的超頻體驗，英特爾說明，新處理器為終極效能客製化，提供領先業界的超頻工具，其中包含超頻效率核心和 DDR5 記憶體的能力；效能型玩家和遊戲玩家，能夠嘗試由最新 Intel® Extreme Tuning Utility （ XTU ） 7.5 所提供的新平台超頻功能：另外，從 Core i9-12900K 開始， XTU 將透過 Intel Speed Optimizer 的方式，為第 12 代處理器提供一鍵超頻的支援性；此外，英特爾更進一步引薦支援 DDR5 的最新 Intel® Extreme Memory Profile （ XMP ） 3.0 ，提供額外的設定檔，其中包含全新可寫入客製化設定檔，以及針對記憶體超頻的彈性化調整。

隨著第 12 代 Intel Core 桌上型電腦處理器，英特爾同步發布，新 Intel 600 系列晶片組具備先進功能，該晶片組最高可提供 28 條通道，其中包含新加入的 PCIe 4.0 通道，內建 USB 3.2 Gen 2x2 提供最高 2 倍的頻寬， DMI Gen 4.0 提升晶片組到 CPU 的吞吐量，以便快速存取周邊裝置和網路；這也是首次，英特爾將 Intel® Volume Management Device （ VMD ）帶往 PC 晶片組，無須額外 RAID 控制器或其它硬體轉接卡，就能夠從 PCIe 匯流排直接控制和管理以 NVMe 為基礎的 SSD ，簡化儲存裝置控制。

最後，英特爾宣布，不鎖倍頻的第 12 代 Intel Core 桌上型電腦處理器，現在即可從部分 OEM 、通路合作夥伴和零售商開始預購，並於美國時間 11 月 4 號正式發售，預計年底之前將有超過 30 個國家，超過 140 個客戶把新處理器加入至它們的產品行列；售價方面，不鎖倍頻版桌上型電腦處理器從美金 264 元至 589 元不等。