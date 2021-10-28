G20羅馬峰會在即　中國駐義大使館遭抗議

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「國殤之柱」（Pillar of Shame）是丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）的作品，共有6座，分別矗立於羅馬、香港、柏林等地，紀念不同的人權侵害事件。其中，自1997年在香港大學校園展示的「國殤之柱」紀念1989六四天安門事件；隨著港區國安法去年7月起施行、政治氛圍丕變，校方近期要求移除雕塑，引發爭議。
羅冠聰和馬赫穆特（Rahima Mahmut）今天以義大利經典小型三輪貨車Piaggio Ape將「國殤之柱」運至位於羅馬的中國駐義大使館區。兩人目前皆定居倫敦，近日前往羅馬，將參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）定29日在當地舉行的一系列活動，要求G20各國對北京採取更強硬立場。
IPAC今天表示，G20各國領袖未規劃討論中國外交政策「修正主義」對世界構成的威脅，或者中共當局對人權的嚴重侵害。中國外交部長王毅將出席G20會議；據了解，他在羅馬期間將於中國駐義大使館停留。今天的抗議行動顯然將激怒北京。
參與抗議的還有遭北京制裁的立陶宛國會議員、IPAC成員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）。立陶宛國會5月通過決議，認定中共對維吾爾族施行「種族滅絕」，薩卡利埃內就是提案人。
她今天企圖將要求北京當局解除對她及其他國家國會議員制裁的信函交給中國駐義大使館，但遭拒收。現身抗議活動的還有義大利前外交部長特爾吉（Giulio Terzi）、眾議院外交委員會副主席弗門提尼（Paolo Formentini）及眾議員畢昂奇（Matteo Luigi Bianchi）。
IPAC告訴中央社，配合G20及IPAC的「反G20」集會，今天這座由作者高志活寄來羅馬的「國殤之柱」屆時將在令北京十分惱火的地點向公眾展示。
去年6月成立的IPAC目前有約200名成員，串連全球五大洲各國國會議員。外交部長吳釗燮受邀視訊參與IPAC定29日在羅馬舉行的會議，並接受記者提問。（編輯：陳正健）1101028