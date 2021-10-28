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蔡英文接受CNN專訪　提北京威脅日增、對美台關係有信心

▲美國CNN獨家專訪台灣總統蔡英文，表達對美台關係的信任，並呼籲區域內的民主夥伴團結對抗專制。圖為蔡英文總統發表國慶演說。(圖／記者葉政勳攝。2021.10.10)
▲美國CNN獨家專訪台灣總統蔡英文，表達對美台關係的信任，並呼籲區域內的民主夥伴團結對抗專制。圖為蔡英文總統發表國慶演說。(圖／記者葉政勳攝。2021.10.10)

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-28 07:15:47

根據美國《有線電視新聞網》(CNN)最新報導，台灣總統蔡英文在接受其專訪時表示，來自北京的威脅每天都在增加，也首度證實美國軍隊在台灣領土的存在。

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據報導，蔡英文總統週二在接受CNN獨家採訪時表示，台灣是民主世界的燈塔，生活在其上的2300萬人，每天都致力於保護台灣及其民主，並確保人民擁有應得的自由；如果失敗了，將撼動對價值觀的捍衛。

報導提到，70多年來，台灣和中國一直是分開治理，現在的台灣已發展成一個蓬勃發展的民主國家，但執掌北京的中國共產黨，雖然從未實質統治過台灣，卻仍視台灣為其領土不可分割的一部分。而目前兩岸關係處於數十年來的最低點，中國本月對台灣空域派出大量戰機滋擾，有關武力犯台的警告層出不窮，主要是因美國在川普(Donald Trump)和拜登(Joe Biden)領導下皆主張加強台美關係，大規模對台軍售和官員訪問都激怒了北京。

在接受採訪時，蔡英文也成為幾十年來第一位承認美軍在台灣進行訓練的總統。在這之前，美國最後一次正式駐軍是在1979年，即華府正式承認北京政權的那年。然而，蔡英文並未透露確切地美軍人數，只說沒有人們想像的那麼多，台灣與美國進行了廣泛的合作，意在提升自我防禦能力。

在CNN的專訪中，蔡英文也呼籲包括日本、韓國和澳洲在內的地區民主夥伴，在專制政權表現出擴張傾向時，應與台灣聯合起來表達反對。

不過，蔡英文補充也補充道，她並沒有放棄改善與北京關係的可能，相信就算兩岸政治制度不同，仍然可以和平共處；如果對岸願意，她不排斥與中國領導人習近平進行會談，也避免兩岸關係管理中出現誤解和誤判。此外，習近平也需要決定，中國是要與地區或全球建立和平關係，還是佔據主導地位，要求所有人都須聽從於他。

蔡英文並表示，有鑑於台灣與美國的長期關係，相信若台灣遭受來自北京的攻擊，美國和其他民主國家皆會伸出援手：「台灣並不孤單，因為我們是民主國家，我們尊重自由，熱愛和平。我們與該地區的大多數國家共享價值觀，在地理上我們具有戰略重要性。」

當被問及台灣是否可以在沒有軍事援助的情況下，自我防衛時，蔡英文的回答是，只要有能力，台灣就會自衛，但來自志同道合之國家的支持也同樣重要。

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