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美國民主峰會倒數　參議員致函拜登籲公開邀台灣

▲美國總統拜登12月將邀集全球民主政體領袖舉辦首屆民主峰會。有美國參議員呼籲拜登邀請台灣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登12月將邀集全球民主政體領袖舉辦首屆民主峰會。有美國參議員呼籲拜登邀請台灣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-28 08:39:02

（中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電）美國總統拜登12月將邀集全球民主政體領袖舉辦首屆民主峰會。參議員史考特今天致函拜登表示，距離峰會僅剩一個多月，他應迅速、公開邀請台灣與會，展現美國對自由民主的承諾。

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白宮8月宣布，拜登（Joe Biden）12月9日至10日將召開虛擬領袖民主峰會，邀請國家元首、公民社會、慈善事業與私部門成員共同談論民主挑戰，一年後會再召開實體峰會。

峰會倒數43天，美國「外交政策」（Foreign Policy）19日獨家報導，美方當週會寄出邀請函，預計有超過100國元首受邀。

報導引述不具名官員說，拜登政府希望壯大民主陣營，因此受邀國在地理、經濟上皆具多樣性，包括南韓、日本、肯亞、尚比亞、印尼及烏拉圭都會受邀；部分近年民主表現欠佳的國家也在邀請名單上，例如波蘭、墨西哥和菲律賓。報導並未提及台灣。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）今天致函拜登表示，台灣是美國對抗威權、確保所有人都能享有自由的重要夥伴之一，他應迅速並公開邀請台灣參加今年與明年峰會。

史考特說，台灣是珍貴夥伴、蓬勃的多黨民主政體。美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）本月稍早曾說，台灣是個活躍的經濟體和民主政體，美國非常專注在多方面與台灣建立深厚且持久關係；國務卿布林肯（Antony Blinken）3月出席眾議院外委會聽證會時也承諾，會邀請台灣參與民主峰會。

史考特表示，拜登21日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時承諾若台灣遭中國攻擊，美國會防衛台灣。「鑒於這些發言，我無法想像白宮有什麼理由不邀請台灣參與12月民主峰會。」

史考特說，台灣不只理應在12月民主峰會擁有一席之地，也應在面對北京持續恫嚇與併吞威脅之際，獲得美國充分支持。他說，邀請台灣參與峰會除了能展現美國對自由民主的強健承諾外，也能對中共侵略、破壞和平作為發出「刺人的斥責」。（編輯：郭中翰）1101028

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