誰是電動車的安全指標? Mustang Mach-E / Ioniq 5獲得Euro NCAP撞擊測試五星評價!

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這次Euro NCAP撞擊測試除了傳統的各方位撞擊項目外，還將安全氣囊、主動式引擎蓋、行人防護及駕駛輔助系統列入評分清單之列，Ford Mustang Mach-E在各項評比中在駕駛艙的完整度上獲得高分，另外駕駛及乘客的軀體及膝蓋部位的防護性亦獲得極高評價，測試結果為對乘客的保護率達92%；Hyundai Ioniq 5在本次的測試中同樣表現不俗以保護率88%獲得五星評價殊榮，剛在國內發表的中型休旅Tucson也獲得五星評價肯定。
這次接受撞擊測試的還有Toyota Yaris Cross與其PHEV車型，同樣通過五星評價拿到86%的乘客防護率，另外Ford Transit / Transit Custom在導入安全帶提醒系統後重新測試也獲得商用車款的五星評價，另外Volvo XC40 Recharge、Volkswagen Tiguan PHEV也列入了五星評價車款之中。Euro NCAP秘書長表示交通工具是道路上最容易導致創傷性傷害的主要原因，但透過車體設計與安全防護系統便能有效保障車內及車外行人的安全，若還能達到提醒駕駛者與乘客的目的那就更能大幅降低發生事故的機率。