立陶宛國會外委會主席：台灣團結所有人

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帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）在會上表示，「台灣團結我們所有人」（Taiwan unites us all），要找到將所有歐洲人、美洲人與全世界其他所有愛好自由的國家團結在一起的議題十分困難，但要找到產生分歧的議題卻有很多，但台灣讓大家團結在一起。
帕維里歐尼斯指出，現在非常需要這樣的團結，因為經過多年的民主衰落，需要一些啟發與成功故事。台灣能協助和鞏固民主，並在此基礎上發展。他期望這樣激勵民主的成功故事能持續在每個區域頌揚，在台灣、白俄羅斯，甚至古巴都能被聽見，透過這些鼓舞人心的故事，也許能喚醒民主，並最終讓大家明白，「人性很重要，民主很重要」。
在談到因為與台灣關係升級，中國揚言經濟制裁立陶宛，帕維里歐尼斯表示，顯然中國不了解立陶宛經濟，也不了解立陶宛的心理。他的長遠夢想是不再與俄羅斯、中國這些專制國家貿易往來，而是全面加速與台灣、日本、澳洲、韓國等國關係，拓展與民主國家關係，增強自身的自由與選擇自由。
駐美代表蕭美琴在會中，也談到中國多年來對台灣的強力施壓，包括安全、經濟與政治威脅，以及在台灣國際參與上的擠壓。而這其中又以經濟層面脅迫最為複雜，也最難因應。
面對經濟脅迫，蕭美琴提出3個層面因應。首先是政府共同努力打造基礎設施。理念相近的民主國家應更加相互支持，這可以透過貿易協定或規劃更具彈性的供應鏈來實現。其次是檢視可以使用的技術，並找到保護這些技術的工具，不論是透過出口管制或是再次聯合理念相近的民主國家共同努力，提倡5G潔淨網路倡議或新興技術系統、進一步保護智慧財產權等。
第三個層級則涉及公民社會與消費者，讓產品來源更具透明度。蕭美琴提到中國禁止輸入台灣鳳梨時，日本消費者大力購買台灣鳳梨，協助台灣農民。在這之前，立陶宛、澳洲、捷克，甚至挪威、日本都曾面臨不同程度的經濟脅迫，若產品來源更具透明度，消費者就得以支持因政治脅迫而陷入困境的經濟體，並避開支持專制體制的消費品。
對於美國即將12月初舉辦的民主峰會，蕭美琴認為將是一個很好的機會，可以讓民主國家更清楚了解挑戰與威脅，並以務實、創新方法尋找因應的工具。民主國家的團結十分重要，因為面臨巨大的挑戰，需要團結一致。（編輯：高照芬）1101028