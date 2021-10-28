內幕／接替陳柏惟拚補選？林靜儀陷長考、理性與感性衝突

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，民進黨已與基進討論，台灣基進黨主席陳奕齊、陳柏惟與其團隊對於推出林靜儀有高度共識。陳柏惟國會辦公室主任就是過去林靜儀擔任立委時的團隊成員，且林的理念與發言，與台灣基進立場、調性都頗為相同，不過現在卡在林靜儀本人的意願。
另名投入反罷免活動甚多的人士則說，林靜儀戶籍在台中，只要在公告前遷入台中市第二選區都具備補選資格，「她應該會先去遷戶籍，一邊思考到底要不要選」。
該人士透露，林靜儀現在的心境是「理性與感性的衝突」。林當然認為這時出來代表參選是承擔責任，不過補選時間短，且林本身是婦科醫生，並非典型政治人物，沒當立委還可以兼兼課、上政論、出書寫小說、在NGO團體，對政治有批判與看法也很自在，要如何取捨，陷入思考。
該人士還說，林靜儀感到衝突的點是，若投入區域選舉，將來會不會又因為有沒有參加婚喪喜慶、地方服務被檢討。「我們是跟他講說經營地方很辛苦，但短期打仗檢驗地方服務能量不會是重點，不要落入傳統思維」，再加上選區囊括台中海線，當地對醫生有一定尊重，再加上替陳柏惟惋惜的年輕選票，確實有機會突圍。
該人士也提到，林靜儀自己開玩笑表示，「一旦參選，不知道有甚麼過去可以被挖，不過沒有酒駕啦」。
台灣基進人士則透露，目前內部有討論，也有認為一些戶籍在當地、且條件適合的人選，最重要的目標就是要與民進黨一同推出戰力最強的人選，一同守住這席立委。
《NOWnews今日新聞》記者多次致電、傳訊予林靜儀，目前尚未取得其回應。