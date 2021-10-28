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內幕／接替陳柏惟拚補選？林靜儀陷長考、理性與感性衝突

前立委林靜儀過去在立院表現優異，卸任後於政論、臉書時常針貶時事獲得廣大迴響，是此次台中市第二選區立委補選的熱門人選。（圖／NOWnews資料照）
前立委林靜儀過去在立院表現優異，卸任後於政論、臉書時常針貶時事獲得廣大迴響，是此次台中市第二選區立委補選的熱門人選。（圖／NOWnews資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-28 10:31:39

台灣基進立委陳柏惟遭罷免，其所屬的台中市第二選區將要進行補選，台灣基進和民進黨會如何推出人選，各界都相當關注。據了解，民進黨與台灣基進高層有在台北碰面，對於共推人選做商討；而台灣基進、陳柏惟及團隊有高度共識，推派戶籍在台中的前立委林靜儀出征。一名投入反罷免活動甚多的人士透露，林靜儀自己則陷入理性與感性的拉扯，除了認為或可為黨勇敢承擔，也憂心是否會因為非傳統政治人物、與陳柏惟一樣被檢視在地方的耕耘。

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對於陳柏惟遭罷免，民進黨主席、總統蔡英文27日在中執會表示，民進黨會和基進黨共同討論，推出最好的人選，把這一席贏回來。有綠營地方人士指出，2020年時與台灣基進共推陳柏惟，現在陳任期還沒結束被罷免，還是會以台灣基進是否有優先人選為主，但當然民進黨也是共同承擔；不過此次反對罷免票也開出7萬3000多票，這是陳柏惟與基進團隊耕耘的結果，「票數不容小看，沒有這麼悲觀」。

據了解，民進黨已與基進討論，台灣基進黨主席陳奕齊、陳柏惟與其團隊對於推出林靜儀有高度共識。陳柏惟國會辦公室主任就是過去林靜儀擔任立委時的團隊成員，且林的理念與發言，與台灣基進立場、調性都頗為相同，不過現在卡在林靜儀本人的意願。

另名投入反罷免活動甚多的人士則說，林靜儀戶籍在台中，只要在公告前遷入台中市第二選區都具備補選資格，「她應該會先去遷戶籍，一邊思考到底要不要選」。

該人士透露，林靜儀現在的心境是「理性與感性的衝突」。林當然認為這時出來代表參選是承擔責任，不過補選時間短，且林本身是婦科醫生，並非典型政治人物，沒當立委還可以兼兼課、上政論、出書寫小說、在NGO團體，對政治有批判與看法也很自在，要如何取捨，陷入思考。 

該人士還說，林靜儀感到衝突的點是，若投入區域選舉，將來會不會又因為有沒有參加婚喪喜慶、地方服務被檢討。「我們是跟他講說經營地方很辛苦，但短期打仗檢驗地方服務能量不會是重點，不要落入傳統思維」，再加上選區囊括台中海線，當地對醫生有一定尊重，再加上替陳柏惟惋惜的年輕選票，確實有機會突圍。

該人士也提到，林靜儀自己開玩笑表示，「一旦參選，不知道有甚麼過去可以被挖，不過沒有酒駕啦」。

台灣基進人士則透露，目前內部有討論，也有認為一些戶籍在當地、且條件適合的人選，最重要的目標就是要與民進黨一同推出戰力最強的人選，一同守住這席立委。

《NOWnews今日新聞》記者多次致電、傳訊予林靜儀，目前尚未取得其回應。

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