蔡英文證實美軍在台協助訓練 邱國正坦承：互動很頻繁
蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，來自北京當局的威脅「與日俱增」，並首度證實美軍在台進行訓練。國防部長邱國正今（28）日坦言各層次、領域都滿頻繁，但是國防還是要靠自己。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-28 09:52:50｜2021-10-28 09:54:02
立院外交及國防委員會今日邀請國防部部 、外交部與陸委員會報告「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」，並備質詢。會前媒體詢問蔡總統證實美軍在台協訓一事，邱國正表示，國軍跟美方之間一直有交流，各層次、領域都滿頻繁，時間也很長久，交流什麼議題都能談，至於做到什麼深淺層度要看當時狀況，「但主要還是強化我們自己，我一再強調，國家一定要靠自己，友方或任何團隊若對我們有幫助，我們樂觀，但不能指望，至少國軍立場是如此。」
媒體追問蔡總統對美軍守護台灣有信心，邱國正表示，這是政治層面，國軍不予置喙，本務工作就是戰備訓練，國防部長工作就是建軍備戰工作，如何建立一支有效部隊，在未來遭遇狀況能夠應對，如何利用現有裝備強化戰力工作。
媒體詢問說，外傳美國在台協會(AIT)有加派美國陸戰隊一事，邱國正說，「我們在議題方面多方面討論，但並沒有變成一個付諸於行動，最起碼在目前為止。我不知道有這種行動。」