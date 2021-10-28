週年慶遇雙11估業績110億、年增2% 黃晴雯：續當坪效王
有著保養彩妝「天后宮」、「坪效王」稱號的東區百貨業者週年慶即將開跑，自11月11日至11月22日，雖然相較同業短，只有12天，但董事長黃晴雯信心滿滿，不怕雙11，認為靠著五倍券威力，以及1、2樓大改裝，認為消費力將大大提升，同時滿千送百低門檻，只要2500元就送250元。來店禮更請來DORAEMON，預計吸引粉絲收藏，也因此訂下業績目標110億元，成長近2%，更喊出「繼續當坪效王」。
記者許家禎/台北報導
2021-10-28 09:57:11｜2021-10-28 09:59:32
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，SOGO的生日就是11月11日，可說是「雙11始祖」，遇上雙11當然信心滿滿，更訂下此次週年慶全台7店檔期業績目標110億元，年增近2%。她說此次週年慶檔期有兩個助力，一是五倍券、二是1、2樓剛改裝完，耳目一新的裝潢與服務讓顧客消費力大大提升。
黃晴雯指出，根據調查，有7成民眾會花掉5000元五倍券，甚至自己再掏腰包加碼到1萬元，因此對於第四季消費力他們很有信心，雖然今年前三季因為5月疫情升溫而衰退，但近一個月消費力明顯提升。再加上近期1到7樓斥資近2億元進行大改裝，尤其是1、2樓變得更挑高與通透，人潮錢潮恢復，近期業績就成長了2成。
針對這次週年慶，黃晴雯表示，雖然只有12天相較同業週年慶都還要短，但滿千送百門檻大大降低，同業是滿5000千送500元，但SOGO單筆2500元送250元購物抵用券。且只要下載註冊SOGO APP，立即享有6500元電子折價券。至於來店禮，請來跨五個世代的卡通明星DORAEMON，全台共40款好禮，粉絲可能為了收集好禮全台跑透透，預計也將掀起收藏熱潮。
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