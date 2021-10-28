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內幕／國民黨訂定4大戰術　全面造勢拚公投全壘打

▲面對民進黨主席、總統蔡英文下達軍令狀，全力守公投，國民黨主席朱立倫說，四個不同意、台灣真無力。（圖／國民黨提供）
▲面對民進黨主席、總統蔡英文下達軍令狀，全力守公投，國民黨主席朱立倫說，四個不同意、台灣真無力。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-10-28 09:57:20｜2021-10-28 09:58:04

國民黨在罷免台灣基進黨立委陳柏惟後，氣勢大振，面對年底的4大公投案，國民黨近日已經擬定4大戰略，由黨中央、民代、立法院黨團、民團分進合擊，黨中央舉辦1218場公投宣講、黨副秘書長羅智強則在凱道夜宿、立法院黨團配合在相關委員會中排專案報告、秋鬥則下鄉行腳拚公投。

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反萊豬、公投綁大選、重啟核四及藻礁等4大公投案，將在年底12月18日投票，也是藍綠的決戰場，民進黨主席、總統蔡英文已經下達軍令狀，要黨公職全力守公投，拚4個不同意，政院團隊也要下鄉替政策辯護。

面對來勢洶洶的民進黨，甫上任的國民黨主席朱立倫雖打贏刪Ｑ的第一場勝仗，接下來的公投案還是有不能輸的壓力。近日國民黨中央也邀集一級主管、國民黨立法院黨團幹部召開會議，因應民進黨的熱戰對策。

據了解，國民黨將進一步聚焦，用「同意四比零、台灣謝謝您」作為公投總主軸，並且提出4大戰略，由黨中央、民代、立院黨團、民團分進合擊。

第一招，由國民黨中央發起1218場的街頭宣講活動，要號召國民黨的民代或是偏藍的意見領袖一起響應，到基層告訴民眾為何要投下同意票的原因；朱立倫本人也會親自到地方宣講。

第二招，是由國民黨副秘書長、台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天的活動，從30日起，白天在議會上班、晚上夜宿凱道，將會透過直撥評論、清晨繞行總統府等活動，提醒府內裝睡的人。

第三招，由國民黨立法院黨團幹部負責，總召費鴻泰和書記長陳玉珍將會協調與財政、衛環等4大公投案有關的委員會的國民黨籍召委，在未來的一個月安排各項專案報告，要求政府部會官員把問題說請處。

第四招則是與民團秋鬥配合，民團已宣布將會下鄉行腳一個月，並定調主軸是反獨裁、護民主、拚公投，黨中央方面由過去一直與民團聯繫的黨副秘書長林為洲負責，邀集地方民代聲援民團活動等，最終在12月12日在凱道進行大會師，宣示公投4個同意全數過關。

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