內幕／國民黨訂定4大戰術　全面造勢拚公投全壘打

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面對來勢洶洶的民進黨，甫上任的國民黨主席朱立倫雖打贏刪Ｑ的第一場勝仗，接下來的公投案還是有不能輸的壓力。近日國民黨中央也邀集一級主管、國民黨立法院黨團幹部召開會議，因應民進黨的熱戰對策。
據了解，國民黨將進一步聚焦，用「同意四比零、台灣謝謝您」作為公投總主軸，並且提出4大戰略，由黨中央、民代、立院黨團、民團分進合擊。
第一招，由國民黨中央發起1218場的街頭宣講活動，要號召國民黨的民代或是偏藍的意見領袖一起響應，到基層告訴民眾為何要投下同意票的原因；朱立倫本人也會親自到地方宣講。
第二招，是由國民黨副秘書長、台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天的活動，從30日起，白天在議會上班、晚上夜宿凱道，將會透過直撥評論、清晨繞行總統府等活動，提醒府內裝睡的人。
第三招，由國民黨立法院黨團幹部負責，總召費鴻泰和書記長陳玉珍將會協調與財政、衛環等4大公投案有關的委員會的國民黨籍召委，在未來的一個月安排各項專案報告，要求政府部會官員把問題說請處。
第四招則是與民團秋鬥配合，民團已宣布將會下鄉行腳一個月，並定調主軸是反獨裁、護民主、拚公投，黨中央方面由過去一直與民團聯繫的黨副秘書長林為洲負責，邀集地方民代聲援民團活動等，最終在12月12日在凱道進行大會師，宣示公投4個同意全數過關。