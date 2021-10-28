蔡英文首次證實美軍駐台　中官媒痛批：作死！公開玩火

我是廣告 請繼續往下閱讀
《環球時報》引用中國國台辦發言人馬曉光近日發言，重申美台近期加緊勾連挑釁，包藏以台制華的禍心，打的是倚美謀獨的算盤，無論美台如何勾連折騰，結果都是徒勞，美國總想拿台灣問題做文章、找麻煩，不斷挑戰中國核心利益，只會是枉費心機。
報導強調，中國絕不容忍台獨及台灣被從中國分裂出去，任何人都不應低估北京捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志以及強大能力，若民進黨當局繼續沉迷於倚美謀獨、以武謀獨的夢幻中，膽敢鋌而走險，必將遭致滅頂之災。
另一方面，《環球時報》總編胡錫進也第一時間在微博上發文，痛批無論出於何種目的，美軍駐紮台灣肯定是破底線的事，是引爆台海戰爭最危險的因素之一，如果民進黨因為看到大陸今天沒有採取軍事行動，就認為今後也不會，並將縱容損害中國國家主權的任何行徑的話，是極其危險的誤判。
胡錫進並警告，台灣當局與外部勢力勾結越緊密，大陸的懲罰就越臨近，民進黨很清楚是在飲鴆止渴，卻歇斯底里地喝下一杯又一杯毒藥，呼籲大陸公眾要充分相信國家，何時懲罰台獨勢力，主動權是在大陸那邊，甚至在文末威脅：「民進黨當局試圖挾洋自重實現分裂台灣的魚死網破，結局只有他們死，絕不會有網破！」