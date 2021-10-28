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蔡英文首次證實美軍駐台　中官媒痛批：作死！公開玩火

▲總統蔡英文接受外媒的專訪內容，立刻引起北京不滿，官媒接連嗆聲。資料照。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文接受外媒的專訪內容，立刻引起北京不滿，官媒接連嗆聲。資料照。（圖／總統府提供）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-28 10:19:45

蔡英文總統本週二接受美國《有線電視新聞網》(CNN)獨家採訪，首度證實美軍駐台協助台灣軍隊訓練一事，立刻引起輿論發酵。中國官媒也毫不意外地再度痛批，台灣政府此舉是公開玩火，甚至威脅：「結局只有他們(民進黨)死，絕不會有網破。」

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中國官媒《環球時報》28日上午報導，以《公開玩火！CNN稱蔡英文首次證實有美軍存在於台灣》為題，火速報導CNN專訪內容，並引述《華爾街日報》、《 經濟學人》近日報導，皆指出美軍已秘密駐台一年有餘，隨後台媒便紛紛進行炒作。

▲中國官媒第一時間回應蔡英文的專訪內容。（圖／翻攝自環球網）
▲中國官媒第一時間回應蔡英文的專訪內容。（圖／翻攝自環球網）
《環球時報》引用中國國台辦發言人馬曉光近日發言，重申美台近期加緊勾連挑釁，包藏以台制華的禍心，打的是倚美謀獨的算盤，無論美台如何勾連折騰，結果都是徒勞，美國總想拿台灣問題做文章、找麻煩，不斷挑戰中國核心利益，只會是枉費心機。

報導強調，中國絕不容忍台獨及台灣被從中國分裂出去，任何人都不應低估北京捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志以及強大能力，若民進黨當局繼續沉迷於倚美謀獨、以武謀獨的夢幻中，膽敢鋌而走險，必將遭致滅頂之災。

另一方面，《環球時報》總編胡錫進也第一時間在微博上發文，痛批無論出於何種目的，美軍駐紮台灣肯定是破底線的事，是引爆台海戰爭最危險的因素之一，如果民進黨因為看到大陸今天沒有採取軍事行動，就認為今後也不會，並將縱容損害中國國家主權的任何行徑的話，是極其危險的誤判。

胡錫進並警告，台灣當局與外部勢力勾結越緊密，大陸的懲罰就越臨近，民進黨很清楚是在飲鴆止渴，卻歇斯底里地喝下一杯又一杯毒藥，呼籲大陸公眾要充分相信國家，何時懲罰台獨勢力，主動權是在大陸那邊，甚至在文末威脅：「民進黨當局試圖挾洋自重實現分裂台灣的魚死網破，結局只有他們死，絕不會有網破！」

▲胡錫進警告台灣當局。（圖／翻攝自微博）
▲胡錫進警告台灣當局。（圖／翻攝自微博）
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